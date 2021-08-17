新疆哈密曾是「翼龍伊甸園」 並首次發現大型恐龍化石

中國研究人員在新疆哈密發現大型恐龍化石的所在地。（取自《果殼網》）

中國 科學院古脊椎動物與古人類研究所在新疆 哈密首次發現大型恐龍 化石，並確立兩個恐龍新屬種：「中國絲路巨龍」和「新疆哈密巨龍」。而這次大型恐龍化石的發現地新疆哈密，在白堊紀時期稱得上是「翼龍伊甸園」，曾有數以億計的翼龍（或稱「翼手龍」）在此繁衍生息。

據新華社與科普網站《果殼網》報導，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員汪筱林帶領的中國和巴西科學家，近日在《自然》（Nature）旗下的《科學報告》（Scientific Reports）發表相關考古研究成果。

果殼網指出，電影《侏羅紀公園》中除了兇猛的霸王龍，還有很多長脖子、長尾巴的超級巨龍：「蜥腳類恐龍」。中國這次在新疆發現的「中國絲路巨龍」和「新疆哈密巨龍」，就是這個家族的兩個新成員。

中國絲路巨龍所保存的10-15節的6聯頸椎的總長度達到3公尺左右，保守估計，其身形至少有20公尺。

此外，科學家們還在中國絲路巨龍頸椎化石旁發現一截哈密翼龍的下頜骨。新華社表示，這說明這些大型恐龍與哈密翼龍曾共同生活在約1.3億年至1.2億年前白堊紀的天空和陸地上。

新疆哈密巨龍保存的是4-10節的7聯尾椎，單個長度從210公釐到320公釐，據此推測其體長約達17公尺。科學家根據化石特徵將其進一步歸為巨龍類（Titanosauria）。

此外，在新疆哈密巨龍尾椎旁邊還發現一枚獸腳類恐龍的牙齒，這也是哈密翼龍動物群中首次發現獸腳類恐龍化石。

研究人員表示，由於在新疆哈密巨龍的骨骼上並未發現獸腳類恐龍的牙印，因此不能確定是否存在獸腳類恐龍進食巨龍類恐龍屍體的現象。

蜥腳類恐龍都是四足行走食植物的，這些大型食植性恐龍和食肉獸腳類恐龍的發現，大大增加了哈密翼龍動物群物種和生態多樣性。

中新社指出，自2006年以來，汪筱林帶領的科考隊連續十多年在哈密戈壁進行科考工作，證實這一地區是世界上分布面積最大和最密集的翼龍化石產地，上億數量級的翼龍曾經在這裡繁衍生息，是名副其實的「翼龍伊甸園」。

汪筱林認為，相關證據表明，新疆哈密數量巨大的翼龍曾經歷多次白堊紀湖泊風暴，導致其集群死亡並被快速埋藏。他透露，目前已協助當地政府成功申設「哈密翼龍—雅丹國家地質公園」，正積極推動翼龍和恐龍遺址博物館的建設。