病毒溯源調查 中國：應和當事國協商計畫

針對COVID-19疫情的病毒起源調查，中國 外交部發言人華春瑩今天重申，全球下階段溯源工作 必須由世衛 組織成員國主導，對當事國的溯源計畫更應和當事國協商確定。

澎湃新聞報導，華春瑩今天在外交部例行記者會上，針對世界衛生組織（WHO）繼續推動疫源調查的相關問題表示，中方注意到世衛組織秘書處12日就下階段溯源問題發表的聲明，強調下階段溯源應該在第一階段研究基礎上，實施中國-世衛組織聯合研究報告中的建議。

華春瑩重申，尋找新病原體的起源應該建立在科學基礎上，不應該成為相互指責或政治攻防的工具。

她強調，世衛組織是由成員國主導的。溯源工作事關重大，全球下階段溯源工作也必須由成員國主導。秘書處應就全球溯源工作計畫、包括後續機制和成員國充分協商，對當事國的溯源計畫更應和當事國協商確定，在此基礎上有效開展合作。

有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病毒溯源問題一直是以美國為首的國家和中國之間的攻防焦點之一。美國總統拜登（Joe Biden）5月下旬下令情報單位調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫源，並在90天內呈交報告。

世衛國際專家小組2月赴中國進行第一階段病毒起源調查，但因未能取得原始資料，報告結果無法化解國際疑慮。世衛7月中旬提議在中國展開第2階段調查。

中國曾在本月13日舉行「新冠（2019冠狀病毒疾病）病毒科學溯源專題吹風會」邀請各國駐中國使節參加，由中國外交部副部長馬朝旭主持並作表態，發言內容均不點名地暗指美國。

當時馬朝旭表示，中方反對的是「政治溯源」，反對的是違背世衛大會（WHA）決議的溯源，反對的是拋棄中國─WHO聯合研究報告的溯源，中方支持的是「科學溯源」。