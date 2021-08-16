中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

據新浪微博照片顯示，美國 開放留學生入境後，中國留學生 在上海浦東機場排隊準備來美國，有的航班辦理登機的隊伍長達1000公尺。

據第一財經報導，8月中下旬，正好是赴美開學的旺季。自8月1日起，美國也放開了留學生來美的限制，持有F/M簽證的學生將不再受「赴美禁令」的影響，可直接由中國來美國，無需在第三國中轉14天。'

另據聯合早報，國泰航空稱，目前從北京和上海出發，經香港去美國的班機的確需求旺盛，機場報到時間和排隊的確都很長，一是由於一個學生可能會有幾個家長陪同到機場辦理報到，另外疫情期間辦理登機需要提交的資料也比平時多了不少。

據了解，目前赴美留學辦理登機牌時，除了出示機票行程單和護照簽證，還需要中文核酸檢測報告、英文核酸檢測報告、在美國的住址和聯繫人信息表格，以及進出境的旅行體檢報告、健康聲明書、開學時間證明等，此外每個學生大多都托運兩件以上的行李，再加上疫情期間要保持一定間隔的排隊距離，因此就造成了上述千米長隊的情況。

與此同時，由於南京機場本土疫情暴發後臨時關閉，從南京出發的國際航班也都暫停，原本選擇從南京飛國外的旅客也都改選浦東機場出境，也造成了上海浦東機場乘客的進一步增加。

對此，航空公司也推出了一些臨時性的應對措施，包括採用叫號排隊辦理登機的方式，沒有叫到的乘客可以先在附近等候，並鼓勵提前網上報到。

一邊是赴美需求因美國開學在即的突然激增，一邊則是中美航線 航班量的屈指可數。據了解，目前中美航班運力依然受限，在整個中美航線上每周只有不到20班直飛航班在運營，與疫情前的一天多班相差甚遠。

美國達美航空中國區總裁黃康透露，這段時間確實是中美航線的高峰期。從暑期開始，中美航線的客座率就在逐步提升，最初是中國留學生放假或者畢業後，從美國回到中國，現在是中國留學生從中國來美國讀書。達美航空的中美航線目前每周運營四個航班，每個航班基本都很滿。

由於中國赴美人員眾多，航班稀少，10萬元人民幣的票價重現。（取材自第一財經微博）

中美航線的供不應求也帶來了票價的飛漲。7月從中國經香港轉機去美國的機票，經濟艙還能買到5000至8000元人民幣的機票，商務艙1萬6000元左右，進入8月，經濟艙機票已經漲到2至3萬元，商務艙更是達到7至10萬元。

不過，黃康認為，目前由中國留學生帶來的中美航線爆發，是一個短期的高峰，由於旅遊和商務簽證還沒有放開，以及仍在執行的落地隔離等政策，影響了不少人的國際出行意願，「中美航線長航線的真正復甦預計要到明年。」

而根據國際航協的最新報告，以2020年1月為基準，目前國際航空旅行需求仍下降89%，預計到2021年下半年，國際市場需求可能僅恢復至2019年的34%，但各國國內市場有望恢復至96%。