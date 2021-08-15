日官員供奉、參拜靖國神社 北京：已提出嚴正交涉

針對日本首相菅義偉向靖國神社供奉香火錢，中方表示，已向日方提嚴正交涉。澎湃新聞

針對日本 首相菅義偉向靖國神社 供奉了香火錢，前首相安倍晉三、幾個內閣成員和一些國會議員當天或幾天前分別參拜了靖國神社，中國 外交部發言人華春瑩今回應指，中方已通過外交渠道在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。

據中方發布，華春瑩表示，今天是日本戰敗並宣布無條件投降76周年紀念日。76年前，中國人民同世界人民一道，打敗了日本軍國主義侵略者和法西斯主義，取得了正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大勝利。這一歷史性時刻值得國際社會永遠銘記。

她並指，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有罪行滔天的14名二戰甲級戰犯。日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，是對歷史正義的褻瀆，也是對包括中國在內亞洲受害國人民感情的嚴重傷害，再次反映出日方對待自身侵略歷史的錯誤態度。中方已通過外交渠道在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。

她還說，中方敦促日方切實信守正視反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。