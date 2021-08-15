中國疫情重災區 江蘇揚州現有542例本土新冠確診

中國官方通報，江蘇揚州現有本土542例。(取材自澎湃新聞)

中國江蘇省揚州市政府在當地時間15日上午舉行疫情 防控記者會，揚州市衛健委副主任王勁松通報最新防控情況。根據通報，14日0-24時，揚州市新增本土新冠肺炎確診病例18例（其中輕型3例，普通型15例）；從來源看，集中隔離點17人，居家隔離1人。截至目前，全市累計報告本土確診病例546例，出院4例。

通報稱，截至8月14日24時，共有251例確診病例在揚州市第三人民醫院治療，其中輕型59例，普通型172例，重型16例，危重型4例。291例確診病例目前在南京市第二醫院湯山院區（南京市公共衛生醫療中心）治療，輕型42例、普通型227例、重型10例、危重型12例。目前所有患者都在全力治療中。

8月14日起，揚州市部分區域疫情風險等級進行了調整：揚州市經濟技術開發區揚子津街道由中風 險地區調整為高風險地區。其他地區風險等級不變。

截至目前，揚州市共有高風險地區10個，中風險地區27個。

8月14日，揚州對主城區重點地區、重點人群進行了核酸篩查，共採樣、檢測 119.86萬人，截至8月14日24時，當日檢出的陽性全部來自隔離人員，社區篩查未發現。

今日揚州繼續對邗江區、廣陵區、經濟開發區和蜀岡－瘦西湖風景名勝區開展重點地區和重點人群的核酸篩查。