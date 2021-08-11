揚州爆「1傳42」疫情 多人在核酸檢測點遭感染

為阻斷疫情傳播，江蘇揚州主城區9日開展第五輪大規模核酸檢測。但早前卻傳出因現場秩序混亂，導致多人反而是在檢測點遭到感染。新華社

中國7月以來的這波本土新冠疫情 ，南京祿口國際機場是主要源頭，如今揚州疫情卻比南京更嚴重，甚至出現「1傳42」的大規模傳染。離譜的是，不少人竟然是進行核酸檢測 時，在檢測點遭到感染。

江蘇10日新增的54例本土確診病例全在揚州。截至10日24時，江蘇這波疫情全省累計報告本土確診病例696例，揚州就占了448例。近一周，揚州日新增確診病例平均占江蘇的96%，占全國日增確診病例的半數以上。

揚州這波疫情起因於一名64歲婦人不顧居家檢疫規定，於7月21日從南京居住地前往揚州，直到27日因咳嗽、發燒就醫才被診斷為新冠肺炎確診。

這名婦人7月21日至27日，頻繁活動於揚州市區多處人員高度密集的飯店、商店、診所、棋牌室、農貿市場等地，確診後又刻意隱瞞足跡，導致疫情快速蔓延。

但《財新網》指出，揚州市廣陵區灣頭鎮聯合村核酸檢測點近日還出現交叉感染，並暴發「1傳42」的聚集性疫情。

報導稱，引發這波聚集性疫情的王強為灣頭鎮財政結算中心工作 人員，8月1日確診，此前曾在本輪疫情爆發點「萊東苑棋牌室」打牌。

但王強因瞞報足跡，加上揚州基層核酸檢測點設置不規範、現場組織混亂，導致王強在人群密集的核酸檢測點，又將病毒進一步傳播給他人。

財新網統計，截至9日24時，王強已至少感染42人，32人為王強的密切接觸者，其中3人還是聯合村核酸檢測點工作人員。

多位聯合村村民向財新網反映，聯合村核酸檢測點早前「非常混亂」，現場排隊時，人與人之間的距離不到1公尺，也沒人維持秩序。

報導稱，這次突如其來的大規模疫情，讓揚州基層人員準備倉促，核酸檢測點設置不規範、現場組織混亂的情況不止一處。

揚州市下轄某鎮一處核酸檢測點義工就說，「基層檢測太難了，都是歲數大的，毫無紀律，插隊、搶水、推搡、根本沒有安全距離。」

為協助揚州應對這波疫情，江蘇已從全省抽調人力支援。揚州市衛健委副主任王勁松表示，目前有8支醫療隊653名醫務人員進駐揚州，另有15名疫情防控專家協助全面開展感染控制工作。