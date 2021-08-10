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中國熱門性侵醜聞 重燃#MeToo討論熱潮

中央社上海10日綜合外電報導
中國電商巨頭阿里巴巴與男星吳亦凡的性侵醜聞鬧得沸沸揚揚，先前遭官方消音的「#MeToo」運動討論也死灰復燃。(美聯社)
中國電商巨頭阿里巴巴與男星吳亦凡的性侵醜聞鬧得沸沸揚揚，先前遭官方消音的「#MeToo」運動討論也死灰復燃。(美聯社)

近日中國電商巨頭阿里巴巴與男星吳亦凡的性侵醜聞鬧得沸沸揚揚，連官媒也帶頭圍剿。在一片撻伐性侵的聲浪下，先前遭官方消音的「#MeToo」運動討論也死灰復燃。

路透報導，過往中國媒體鮮少公開討論性騷擾和性攻擊相關議題，但在9日、10日這兩天裡，女性在工作場所或應酬期間面對的性騷擾問題在微博上引發熱議，相關話題的觀看次數超過5億次。

最新微博熱搜話題包括「在醜陋的應酬飲酒文化下，誰來保護職場女性？」和「職場女性應如何防範性騷擾？」。

中國國營的中央電視台還發布影片，引用專家說法，教導女性若遭遇性攻擊，可以採取哪些步驟來蒐集證據。結果網民紛紛表示，該被教育的應是男性，政府應該讓他們知道攻擊女性是錯誤的。

目前尚不清楚，中國官方的「防火長城」（The Great Firewall）為何尚未針對吳亦凡及阿里巴巴這2件大案進行審查。

分析人士認為，這主要是因為這些案例出現之際，當局並不希望民眾過度崇拜名人，阿里巴巴則是北京遏制科技巨頭的首要目標。

北京外國語大學國際新聞與傳播系退休教授展江認為，政府並無興趣針對吳亦凡和阿里巴巴的案件進行審查，因為「娛樂與政治無關。」

過去北京政府曾稱，會朝女性賦能、保障女權的方向前進，去年還制訂新法，首度定義哪些行為可構成性騷擾。

然而，中國不會容忍可能擾亂社會秩序，或是具有反政府暗示的活動和言論，女權團體面臨的壓力也沒減少。這幾個月來，多個女權團體的網路平台遭到關閉。

此外，在2015年，北京逮捕5名計畫針對大眾運輸性騷擾案發動示威的5名女權分子。3年後，微博上的#MeToo與類似標籤也遭到審查。

儘管如此，#MeToo運動支持者仍表示，他們很高興看到吳亦凡和阿里巴巴性侵案正喚醒民眾的新意識。

2018年公開發文指控央視知名主持人朱軍企圖強吻的實習生周曉璇（Zhou Xiaoxuan，音譯）表示，「這肯定會帶來正面影響...這些案件讓更多人支持女權，也帶動權勢性侵相關討論。」

性騷擾 中國 北京

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