揚州防控升級：封控社區留一出入口 封閉社區硬隔離

揚州防疫升級，封控社區只留一出入口，封閉社區硬隔離。澎湃新聞

據揚州市新冠肺炎疫情 防控工作 指揮部發布，當前，揚州疫情形勢非常嚴峻，疫情防控已進入最關鍵決戰時刻，為有效切斷傳染源，阻斷傳播途徑，遏制疫情擴散蔓延勢頭，根據相關法律規定，在江都區、邗江區、廣陵區、經濟技術開發區、生態科技新城、蜀岡—瘦西湖風景名勝區，進一步嚴格居民小區（社區）管控，通告如下。

一，嚴格居民小區（社區）管控。封控管理小區只留一個出入口，出入口實施有效隔離，封閉管理小區樓棟採取硬隔離。工作人員24小時值守巡查，嚴格檢查，堅決防止人員隨意出入。嚴格車輛管理，除抗疫車輛、醫護人員用車、運輸生活必需品車輛和救護、消防、搶險、環衛、警車等特種車輛外，其他外來車輛一律禁止出入居民小區。

二，嚴格居民出入管控。封閉管理小區嚴格實行足不出戶。原則上，封控管理小區每戶每3-5天限一人憑出入證（由各社區、村組自行製作）和蘇康碼、核酸檢測陰性證明，經測溫後進出居民小區採購生活必需品。

三，嚴格居民健康全面排查。對所有居民開展拉網式動態滾動篩查，做到不漏一戶、不落一人、不斷一天，確保全覆蓋、無盲區。居民必須依法無條件配合流行病學調查，不得隱瞞病史、密切接觸史，不得逃避隔離醫學觀察。居民出現發熱、咳嗽等症狀，必須立即向社區報告。社區對發熱病人報告的健康信息認真核查，對確認的發熱病人第一時間轉送至發熱門診就診。

四，嚴格重點人群管理服務。對確診新冠肺炎病例的密切接觸者和次密切接觸者，必須第一時間送指定地點隔離，不得居家隔離觀察。鄉鎮（街道）、社區（村）要組建工作專班，做好封閉封控小區居民的醫療救治、衛生管理、心理疏導、人文關懷等各項工作。

五，強化居民基本生活保障。各地要因地制宜，靈活採取多種方式，保障實行封閉封控管理後居民基本生活。加強社區配送服務，做好供銷對接保障，倡導居民聯動聯購，鼓勵實行套餐製配送，推進居民小區網上團購。

六，強化環境衛生管理。以無疫社區創建為抓手，組織動員各方力量投入疫情防控阻擊戰。全面開展環境整治，做好居民小區清潔消毒，垃圾分類，做好醫療廢棄物分類收集處置，切實做到日產日清。加強室內環境、電梯、樓梯扶手等高頻接觸物體表面的預防性消毒，加大環境消毒頻次。七，強化黨員幹部工作責任。八，強化依法打擊。