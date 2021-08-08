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「4次帶套進房」阿里爆高管性侵女員工 張勇致歉了

中國新聞組／北京8日電
網傳阿里巴巴一女員工被男領導強制要求去出差灌醉後性侵，阿里巴巴表示決不容忍。圖為阿里巴巴北京總部。（中新社）
網傳阿里巴巴一女員工被男領導強制要求去出差灌醉後性侵，阿里巴巴表示決不容忍。圖為阿里巴巴北京總部。（中新社）

網路瘋傳「阿里巴巴」一名女員工被男領導強制要求去出差，被灌醉後，在酒桌上被男商戶摸胸、摸腿、摸私處，且被男商戶帶到其他無人包間進行猥褻；接著男領導當夜更是帶著避孕套四次進入她的房間侵犯她。女員工向人資部門等反饋無果之下，只好前往食堂發傳單維權。

網易科技、鳳凰網財經報導，據受害女員工在微博發文表示，她在7月27日被領導曲一（花名）強制派到濟南出差，「當天曲一約了商家吃飯，對我不斷勸酒，我很快就醉酒無意識了。」在場一位男商家藉機在飯桌上親吻、撫摸該名女員工，之後帶到無人包間進行猥褻。女員工表示：「我事後看監控才知道，曲一全部看在眼裡卻沒有制止。」

女員工隔天一覺醒來發現自己渾身赤裸躺在酒店床上，床頭櫃上有一個拆封過的避孕套。她追問之下，曲一承認一度進房親吻、抱女方。不料報警後，警察調出監控，才發現曲一到酒店前台偷辦女員工房卡，「前後一共四次進入我的房間，其中最長一次竟待了20多分鐘！這個人渣竟是我的組長，是公司招進來的高P人才？」

她割腕、食堂發傳單維權

阿里女員工在公司食堂發送的傳單。（取材自微博）
阿里女員工在公司食堂發送的傳單。（取材自微博）

事後曲一被傳訊到派出所，卻聲稱一切是女方主動。女員工為此割腕，老公也情緒崩潰，而曲一卻一如往常，活躍在各個群裡。女員工表示，多次向公司尋求開除曲一且永不錄用，但領導都說無法處理；她在公司群裡曝光此事卻被踢出群聊，無助之下打印了宣傳橫幅、帶著喇叭到公司飯堂現場曝光，卻被保安搶走東西。

她在文中質問「多諷刺呀。這就是阿里，這就是阿里的價值觀和處事態度？」

阿里巴巴7日對此回應，表示無論是猥褻還是性侵，都是非常嚴重的犯罪行為，阿里巴巴決不容忍。濟南警方已對該案進行調查，阿里已對涉嫌員工停職，並將全力配合警方調查。同時，阿里內部已成立獨立調查組，將向全體員工公布調查結果。

阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇8日在阿里內網發帖回應，為此事中各級主管的冷漠和沒有及時處理道歉。阿里認為，事情在員工反饋後沒有得到迅速的響應處理，存在重大問題，「從我開始，從管理者開始，我們每一個人必須有深刻的觸動、反思和行動！」

網傳阿里巴巴一女員工被男領導強制要求去出差灌醉後性侵，阿里巴巴表示決不容忍。（路...
網傳阿里巴巴一女員工被男領導強制要求去出差灌醉後性侵，阿里巴巴表示決不容忍。（路透）

警察 性侵 微博

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