南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

揚州1號病例毛姓婦人，因擅自離開已採取封控管理措施的南京居住地抵達揚州，隱瞞行程，曾連續四天在同一棋牌室打牌，日前遭刑事拘留。圖為揚州社區居民接受核酸檢測。（中新社）

中國因打牌爆發疫情 ，又一座城市淪陷。揚州1號病例毛姓婦人，因擅自離開已採取封控管理措施的南京居住地來到揚州，未主動向社區報備且隱瞞行程，又拒絕執行防疫措施，曾連續四天在同一間棋牌室打牌，日前遭刑事拘留。揚州此次疫情感染的確診病例已達94例。

騰訊網報導，官方公布足跡活動顯示，7月21日中午12時左右，毛姓婦人到達她的姐姐家後，僅停留一個半小時，就前往棋牌室打牌，到7月28日確診，毛姓婦人曾連續四天在同一間棋牌室打牌。

上游新聞報導，官方公布的確診病例活動軌跡發現，至少有40人與毛姓婦人在棋牌室有過交集。毛姓婦人打牌的四季園小區秋南苑內的棋牌室是由住宅改建而成，並沒有正規手續，因價格便宜，附近小區老年人多喜歡到這裡打牌。牌友表示，該棋牌室約150張牌桌密集擺開，半地下空間空氣流通差。

此次最小的確診病例為55歲，曾於7月24日在邗江區萊東苑棋牌室打牌，以毛姓婦人所在的念泗新村為中心點，被感染的棋牌室大多在4公里範圍內。在此次確診的病例中多為中老年人。公布的94例中，最大年齡為87歲，60歲以上共66例。感染區域除棋牌室外，還涉及農貿市場等人員密集地。

8月3日下午，江蘇省公安 廳黨委副書記、常務副廳長尚建榮表示，目前，江蘇全省4萬5,371家棋牌室、麻將館已全部暫停營業。揚州市公安表示，7月28日起，主城區內所有棋牌室一律暫停營業，嚴禁私自開業。

江蘇省衛生健康委副主任周明浩3日表示，目前已派出專家組赴揚州指導突發疫情處置。已從南通、鹽城市選派兩支核酸檢測 隊110人，目前還在調集全省檢測力量增援揚州，以滿足揚州全員核酸檢測的需求。