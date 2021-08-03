鄭州疫情如何從醫院向外擴散？疑暴雨釀禍

河南鄭州7月下旬暴雨成災，圖為7月20日，鄭州市區部分道路嚴重積水景象。(中新社)

7月30日中國河南鄭州 發現首例本土新冠肺炎無症狀感染者以來，截至8月2日18時，河南新增本土確診病例已達13例，另有無症狀感染者50例。中國媒體指出，鄭州7月17日起持續降下暴雨 ，全市嚴重淹水，可能導致新冠病毒從專治確診者的醫院外流，從而引發鄭州這波疫情。

鄭州2日晚間召開的記者會指出，經基因測序，最初2名感染者與緬甸入境並在鄭州市第六人民醫院進行治療的確診患者的毒株高度同源，均為Delta變異毒株。

所有63名感染者絕大多數與鄭州市第六人民醫院有關聯，個別人員雖無明顯交集，但或是居住地在醫院附近，或是近期曾在該區域有過活動。

上海《第一財經》指出，7月31日，鄭州市衛健委主任付桂榮、鄭州市第六人民醫院黨委書記馬淑煥雙雙遭免職，很多人就認為疫情應與鄭州市第六人民醫防疫出現問題有關。

鄭州市疾控中心主任王松強表示，目前確診病例大多數發生在鄭州市第六人民醫院內部，涉及清潔人員、醫務人員、住院患者等，呈現小範圍聚集狀態，暴露出醫院存在一定的漏洞。

第一財經指出，中國對於傳染病醫院不只在地址、風向、人口密接程度等有明確要求，對病區的設置更有嚴格規範，包括空氣必須有壓力梯度進行流動。

過去一年多，一直作為專門收治境外輸入病例的鄭州市第六人民醫院從未發生過一例院內感染，究竟是什麼原因導致該院這次出現防疫「漏洞」？

報導稱，從鄭州2日通報的確診者足跡來看，感染者多在結核病區，而且沒有與新冠肺炎病區相關的醫務人員和清潔人員遭感染的信息。

鄭州市第六人民醫院2001年與鄭州市結核病防治所合併，2006年被批准成為「河南省傳染病醫院」，目前是集醫療、教學、研究、預防、保健、康復於一體的三級甲等傳染病醫院（相當於台灣的教學醫院）。

第一財經報導，鄭州市第六人民醫院新冠病區位於6號樓，結核病區位於7號樓，兩者相鄰，但中間沒有通道。

知情人士表示，「不僅樓體不互通，人也不互通，新冠區的保潔人員只作新冠區保潔，垃圾每天都是按斤秤完拿出去，按銷毀流程走。」

在7月20日鄭州降下「千年一遇」的暴雨前，該院周邊未曾發生過任何一例新冠病毒外洩事件。

一名感染科專家分析，暴雨之中會發生很多風險，並非人力所能控制，例如：地下水倒灌。當時整個鄭州市的河道都滿了，不能排除這種可能。

其次，鄭州的雨不只下了一天。環境消毒時，消毒水也會被雨水稀釋，達不到消毒效果，並隨著雨水流走。

還一種可能就是，在運輸垃圾過程中，新冠病區的垃圾可能被雨水淋濕，或者因雨水壓力太沈而拖地，再被清潔的人汙染到拖把上，帶到結核病區。這都可能導致新冠區病毒轉移。

第一財經指出，鄭州的暴雨始於7月17日，直到特大暴雨在20日降臨，整個鄭州都被雨水所包裹。上述感染科專家認為，傳播路徑的確定，仍需官方進一步溯源，並考慮大雨的因素。

自7月30日疫情發生以來，鄭州已抽調849人成立16支疫調隊，但目前尚未公布最終疫調結果。