揚州28例本土確診 開展主城區第2輪大規模核酸檢測

8月1日揚州全員測核酸，大批市民在酷暑中排隊檢測。（香港文匯網）

揚州爆發疫情 後，迅速開展大規模核酸檢測工作 。目前，該市已快速完成主城區170萬人的核酸檢測工作，並於8月1日起開展主城區第二輪大規模核酸檢測。

截至目前，全市累計報告本土確診病例28例。據香港文匯網，揚州市衞健委副主任王勁松1日表示，7月28日，揚州新增2例新冠肺炎確診病例後，為迅速遏制疫情傳播和蔓延，該市防控指揮部立即啟動應急預案，在鎖定重點人群的同時，決定在主城區開展社區人群核酸篩查。在兩天左右的時間裏，共開設340個採樣點，快速完成了主城區170萬人的核酸檢測工作，並對初篩異常者均進行了覆核並迅速啟動流調排查和管控。

目前，揚州主城區首輪大規模核酸採樣檢測已經全部結束，8月1日起開展主城區第二輪大規模核酸檢測，檢測範圍覆蓋主城區範圍內全部居民（含暫住人員）。

根據江蘇省疾控中心對揚州市首個病例新冠病毒基因測序分析，其為Delta株，與南京疫情相關病例高度同源。該病毒傳播速度快，傳染性強，致病力高，由於揚州市確診病例平均年齡較大，因此決定由南京市第二醫院集中收治。目前所有病例已全部用負壓救護車轉運至南京市第二醫院湯山院區治療，所有患者病情尚平穩。

8月1日上午，揚州市政府新聞辦公室舉行疫情防控新聞發布會。揚州市副市長餘珽在會上通報，7月31日0-24時，該市新增本土新冠肺炎確診病例12例，無新增無症狀感染者。