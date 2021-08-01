我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跳水／女子3米跳板 中國隊施廷懋衛冕 王涵奪銀

美國體操隊隊友透露 拜爾絲可能參加平衡木決賽

揚州28例本土確診 開展主城區第2輪大規模核酸檢測

記者賴錦宏／即時報導
8月1日揚州全員測核酸，大批市民在酷暑中排隊檢測。（香港文匯網）
8月1日揚州全員測核酸，大批市民在酷暑中排隊檢測。（香港文匯網）

揚州爆發疫情後，迅速開展大規模核酸檢測工作。目前，該市已快速完成主城區170萬人的核酸檢測工作，並於8月1日起開展主城區第二輪大規模核酸檢測。

截至目前，全市累計報告本土確診病例28例。據香港文匯網，揚州市衞健委副主任王勁松1日表示，7月28日，揚州新增2例新冠肺炎確診病例後，為迅速遏制疫情傳播和蔓延，該市防控指揮部立即啟動應急預案，在鎖定重點人群的同時，決定在主城區開展社區人群核酸篩查。在兩天左右的時間裏，共開設340個採樣點，快速完成了主城區170萬人的核酸檢測工作，並對初篩異常者均進行了覆核並迅速啟動流調排查和管控。

目前，揚州主城區首輪大規模核酸採樣檢測已經全部結束，8月1日起開展主城區第二輪大規模核酸檢測，檢測範圍覆蓋主城區範圍內全部居民（含暫住人員）。

根據江蘇省疾控中心對揚州市首個病例新冠病毒基因測序分析，其為Delta株，與南京疫情相關病例高度同源。該病毒傳播速度快，傳染性強，致病力高，由於揚州市確診病例平均年齡較大，因此決定由南京市第二醫院集中收治。目前所有病例已全部用負壓救護車轉運至南京市第二醫院湯山院區治療，所有患者病情尚平穩。

8月1日上午，揚州市政府新聞辦公室舉行疫情防控新聞發布會。揚州市副市長餘珽在會上通報，7月31日0-24時，該市新增本土新冠肺炎確診病例12例，無新增無症狀感染者。

檢測 疫情 工作

上一則

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

延伸閱讀

中Delta病毒傳播點多 鍾南山：南京可控、擔憂張家界

中Delta病毒傳播點多 鍾南山：南京可控、擔憂張家界
習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例
疫情嚴峻 張家界：所有社區封閉管理、娛樂場所全關停

疫情嚴峻 張家界：所有社區封閉管理、娛樂場所全關停
南京Delta疫情源頭：清潔人員打掃俄入境航班不慎感染

南京Delta疫情源頭：清潔人員打掃俄入境航班不慎感染

熱門新聞

鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34

超人氣

更多 >
「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心

「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了

墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了
名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸