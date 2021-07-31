習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

鄭州 暴雨致災後，中國國家領導人習近平才說要防止「大災之後有大疫」，不料一語成讖，鄭州市30日發現新冠肺炎病毒無症狀感染者1例，31日又發現多例疑似病例。鄭州市委書記徐立毅，市長侯紅已經坐鎮全市疫情 防控工作 緊急會議，指示鄭州全面開展全員核酸檢測，非必要不離鄭州。

據「鄭州發布」，鄭州市30日排查發現新冠肺炎病毒無症狀感染者1例後，經流調排查、檢測排查中發現的新情況，市委書記徐立毅，市長侯紅等領導31日召開全市疫情防控工作緊急會議。徐立毅指出，這次疫情傳播快、散發性強，「除已確診無症狀感染者病例外，又發現多例疑似病例」，強調當前防控形勢十分嚴峻。

鄭州市因此對全市疫情防控工作作出緊急部署，要求在做好災後恢復重建工作的同時，迅速打響疫情防控阻擊戰。要迅速開展流調工作，迅速開展核酸檢測，及時做好信息發布，引導群眾減少外出活動。

鄭州市31日發布當前疫情防控工作的通告，宣布從即日起，鄭州市民群眾非必要不離鄭。確需離鄭的，需持有48小時內核酸檢測陰性證明（48小時內陰性證明要求自2021年7月31日18時起實施）。

同時針對疫情集中的鄭州市第六人民醫院實行閉環管理，停止診療工作。自7月16日以來，凡進出鄭州市第六人民醫院的人員，立即向所在社區（村）、單位報告，落實核酸檢測、醫學隔離觀察14天措施。迅速開展全員核酸檢測，要求市民群眾確保應檢盡檢。