中國疫苗對Delta無效？科興：接種第3劑效果最好

圖為深圳7月29日開始為12至17歲青少年接種新冠疫苗。（新華社）

Delta變異株入侵132個國家，傳播威力驚人，而中國疫苗 對Delta的防護效力備受質疑。對此，中國國產疫苗廠國藥集團、科興生物及智飛生物等主要新冠疫苗廠商紛紛表示，旗下疫苗對Delta有防疫 效力，接種第3劑後能迅速誘導強烈的免疫反應。

環球時報報導，科興公布接種第3劑加強劑的臨床測試，表示接種第3劑後能迅速誘導強烈的免疫反應，接種第3劑與第2劑間隔時間愈長，中和抗體增長的倍數愈高。

科興生物首席商務官楊光表示，科興目前已經獲得Delta、Beta和Gamma變異病毒株的樣本，通過將接種科興疫苗的受試者血清與不同病毒株進行中和試驗，看到顯著效果。

科興疫苗在拉美地區已得到大規模使用，智利發表的研究表明，科興疫苗在Gamma株流行的地區是有明顯保護作用的，而科興在對Delta的血清中和抗體研究中，也看到了與Gamma株類似的試驗結果。

楊光認為，加強劑具體應如何應用，需要結合不同國家不同的流行情況和前兩針的覆蓋率考量，從企業和研究的角度分析，前兩針疫苗應要達到一定覆蓋率，才考慮接種第三針。