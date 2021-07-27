水災未退颱風又來 河南如臨大敵

河南省新鄉衛輝城區積水嚴重，道路變成河流。來自中國各地的救援力量利用橡皮艇、衝鋒舟等設備忙於搜救、轉移被困的人員。（新華社）

連日暴雨已導致河南 超過1331萬人受災，怪颱「煙花」並逐漸逼近河南。河南省委書記樓陽生形容為河南即將面臨的「第二場戰役」，要求「堅決打好防汛救災第二場硬仗」。

面對煙花颱風轉向，河南省防汛抗旱指揮部已發布「二號指揮長令」，要求全力應對煙花颱風對河南可能帶來的降水影響。

「指揮長令」明確要求河南各級黨委、政府繼續保持戰時狀態，責任人員要全部到崗到位，密切關注煙花颱風可能帶來的險情。河南省委書記樓陽生26日晚間特別召開視訊會議。樓陽生說，26日晚到30日河南將面對第二場戰役，要切實抓好受颱風影響較大的豫東、豫北等重點地區。

樓陽生說，儘管從預報來看，河南這次降雨總體小於上次，但堤壩受長時間高水位浸泡會變得比較脆弱，遇到大風極易出現險情，有可能是「最後一根稻草」，絕不能輕視大意。河南鄭州 已要求各學校（單位）立即進入戰時狀態，27日至29日三天，各級各類學校停止一切教學活動。

鄭州市委宣傳部官方微博@鄭州發布昨天公布，在地鐵 五號線「720事件」中，有14人不幸遇難。稍早，官方公布的是12人死亡。

新增的兩名罹難者，一名是上海到鄭州出差的上海鄒姓男子，他被地鐵隧道的急流沖走後五天才找到遺體；另一名是河南本地的沙姓男子。沙姓男子的妻子指控鄭州地鐵有重大失誤，部分地鐵線路已進水，五號線還在正常營運；發現地鐵進水後，在長達一個多小時的時間沒有及時疏散乘客逃生；後期發生事故沒有及時上報，且沒有及時做好後續搜救工作等。

地鐵14名罹難者中，女性11人，男性3人，年齡介於20至51歲，但多數不幸遇難者都相當年輕，只有20、30歲。

環球時報指出，鄭州地鐵事故遇難者「頭七」來到前，26日晚間，鄭州地鐵五號線沙口路站出口擺滿了鄭州市民們追悼罹難者的鮮花和卡片。

河南鄭州以外的城市也暴雨釀災，新鄉市水位持續上漲，衛輝城區內澇嚴重，醫院甚至斷水斷電，27日零時許，被洪水圍困的衛輝新鄉醫學院第一附屬醫院被洪水包圍，成為一片汪洋中的「孤島」。 中國第83集團軍某工程防化旅緊急出動救援力量，將9000多人（包括3000多名病人）轉移至安全地區。

河南暴雨災情，截至昨天中午，災情已致全省150個縣、1331萬人受災，71人遇難，五人失蹤，經濟損失超過650億人民幣以上。