南京爆發Delta病毒 外溢5省關閉客運站小區封閉管理

「合肥發布」的官方新浪微博以「緊急提醒！變異株『德爾塔』外溢安徽！」為題，證實公布了南京祿口機場爆發的是印度變異株「德爾塔」新冠病毒。（新浪微博照片）

7月26日下午四點，「合肥發布」的官方新浪微博以「緊急提醒！變異株『德爾塔』外溢安徽！」為題，公布了南京祿口機場 爆發的是印度變異株「delta」新冠病毒，且已外溢到該省蕪湖、馬鞍山，為此緊急提醒市民絕對不能放鬆警惕，非必要不外出。

但南京尚未公布導致南京祿口國際機場爆疫的新冠病毒種類。

南京市新冠疫情 聯防聯控工作指揮部交通管控組，於7月26日17點零8分公布：南京自7月27日零時關閉8個長途客運站等最新交通運輸疫情管控措施。

被關閉的8個長途客運站為南京汽車 客運站、客運南站、客運東站、客運北站、葛塘客運站、溧水客運站、高淳客運站、高淳雙牌石汽車客運站等全市8個長途客運站暫停運營。南京江寧汽車客運站已於21日暫停運營。

最新交通運輸疫情管控措施還包括南京暫停全市旅遊包車業務、全市19條毗鄰公交線縮線至市域內運營，全市出租汽車（含網約車）不得離開南京，並按要求嚴格落實好相關防控措施。

此外，南京市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部社會和社區防控組26日晚間發布通告，決定進一步強化小區（自然村）疫情防控工作。即日起，南京所有小區和自然村全面實行出入嚴格管控，設置出入管控口並實行24小時值班。

根據通告，南京所有小區和自然村人員進入必須測溫、驗碼、戴口罩，符合防控要求方可進入。非居住本小區（自然村）的中高風險地區人員一律不得進入小區，其他非本小區（自然村）人員和車輛一律嚴控。快遞、外賣人員一律不得進入小區（自然村），由業主到指定地點自行領取。

同時，小區（自然村）全面實行核查登記，對所有進入人員、車輛逐人逐車核查，進行信息登記，符合防控要求方可進入。南京祿口機場工作人員及其家屬、7月10日以來有機場經停史人員、出入港並有購票紀錄人員以及近14天有其他中高風險地區行程史等人員，須第一時間主動向社區報告，按照風險管控要求進行有效健康管理。

通告明確，小區（自然村）一旦發生確診病例，所在單元居民一律實施集中隔離，電梯停止使用、走廊通風消毒殺菌。封閉區域內人員足不出戶，封控地區人員只進不出。

至7月25日，南京已經完成兩輪全員核酸檢測，7月26日該市公布累計報告本土新冠肺炎確診病例75例。

另有報導稱，江蘇自從本月20日通報南京祿口機場多名員工感染新冠肺炎疫情後，連同輸出其他5省的10宗病例，這輪疫情的關聯感染者已累計近百人。