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烟花颱風直撲浙江上海 部分地區停電停水 民眾網上求救

記者賴錦宏／即時報導
上海外灘，黃浦江水快要淹上外灘馬路。（澎湃新聞）
上海外灘，黃浦江水快要淹上外灘馬路。（澎湃新聞）

颱風烟花直撲浙江及上海等地，暴雨狂下，上海將防汛防颱應急響應升至二級，宣布地鐵多條線路停運、及晚上7時起，所有往上海的高鐵火車全部停駛，上海浦東和虹橋機場，以及杭州機場今日亦取消所有航班。有網友上載災情相求救，引發熱議。

據星島網，烟花登陸時強度為颱風級，中心附近最大風力有13級；中央氣象台預計，烟花今晚將在浙江嘉興到上海浦東沿海，再次登陸，之後可能在華東地區長時間迴旋或滯留，浙江、上海、江蘇、安徽等地，會出現大範圍持續強風雨。

有上海民眾發文，烟花吹襲期間，已經停電好幾個小時，馬路中間數百公尺長的隔離護欄都被吹翻，散落在車道，造成危險。

網友紛紛留言，「颱風太扎心了，斷水斷電斷網，外面的風聲、雨聲，恐怖」、「中國（奧運）跳水隊！上海停電了不能看到實況（哭）」、「今天上海唐突停電的地區還蠻多的，聽說長江隧道還積水了，有些地區電力好像到現在都沒恢復，也不知道現在外頭什麼情況了，只能聽到風呼呼吹」。

不過亦有人批評說，只是個別地區停水停電，卻被寫成全上海大停電，說得太大了，亦有人指「微博熱搜上海停電，看著挺嚇人的，以為又有什麼災害了，原來只是小區停電，很快就會恢復」，網友你一言我一語，引發一輪熱議。

入夜後，上海下著暴雨，風聲淒厲。（新浪微博照片）
入夜後，上海下著暴雨，風聲淒厲。（新浪微博照片）

機場 地鐵 暴雨

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