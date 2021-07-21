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水灌鄭州地鐵 他熱心背「暈倒」客 走了一會發現已去世

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水灌鄭州地鐵 他熱心背「暈倒」客 走了一會發現已去世

中國新聞組／北京22日電
救難人員進入鄭州地鐵救人。(取材自微博)
救難人員進入鄭州地鐵救人。(取材自微博)

河南省連日來遭遇罕見暴雨天氣襲擊，多地降雨量突破歷史紀錄，降雨強度甚至達到千年一遇。在省會鄭州，暴雨導致地鐵站嚴重淹水，大量乘客被困車廂內。據鄭州市委宣傳部官方微博「鄭州發布」消息，地鐵淹水目前至少造成12人死亡、5人受傷。

香港01報導，更多事發時的細節陸續曝光，有市民表示其得悉妻子受困後趕到現場，當他背著一名「暈倒」的乘客離開現場時，其後卻發現這名乘客已經去世。

南方人物周刊報導指，34歲的何夕（化名）描述，事發時他的妻子也困在列車上，他試圖親自去救妻子，走了一個多小時才到達沙口路地鐵站，「我是一路哭著去找她的」。

在電話裡，何夕的妻子告訴他，氧氣越來越少了，有些支撐不住了。何夕抵達地鐵站後，快走到車頭時，何夕發現「救援人員太少了，警察也在背人，看到幾個人拉一個，他們拉不動，我就把人背了起來」。

何夕稱，他一開始以為他背著的人是缺氧暈倒了，他走了一會才發現，其實那人已經去世。何夕其後聽到一個熟悉的聲音，他轉頭一看，發現是他的妻子。兩人最後均無恙，何夕說：「我只能算是我妻子的英雄。」

何夕指，和他妻子一樣，這些乘客都被困在車廂裡近三個小時，「從晚上6時一直困到9時多才出來」。由於嚴重缺氧，「大多數人都嘔吐，頭疼，還有暈倒到水裡，窒息，裡面非常慘」。

鄭州官方指，鄭州市自17日以來，連續出現罕見特大暴雨，造成地鐵5號線五龍口停車場及周邊區域嚴重積水。20日晚上6時許，積水衝垮擋水牆進入地鐵線路區間，造成5號線列車在海灘寺街站及沙口路站隧道停運。

地鐵站 鄭州 暴雨

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