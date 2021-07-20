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時速600公里地表最快 中國高速磁浮列車出廠

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時速600公里地表最快 中國高速磁浮列車出廠

記者林則宏／北京21日電
這是全球首套設計時速達600公里的高速磁浮交通系統，標誌著中國掌握了高速磁浮成套技術和工程化能力。圖為車廂內飾。 (中新社)
這是全球首套設計時速達600公里的高速磁浮交通系統，標誌著中國掌握了高速磁浮成套技術和工程化能力。圖為車廂內飾。 (中新社)

中國中車研製、具完全自主智慧財產權的時速600公里高速磁浮交通系統，20日上午在山東青島成功出廠，這是世界首套設計時速達600公里的高速磁浮交通系統。未來北京至上海若建成這種磁浮交通系統，1300公里路程全程只需2個半小時。

央視報導，這是世界首套設計時速達600公里的高速磁浮交通系統，象徵中國掌握了高速磁浮成套技術和工程化能力。報導稱，為掌握高速磁浮關鍵技術，中國科技部在「18」（2016年至2020年）國家重點研發計畫先進軌道交通重點項目課題支持下，由中國中車組織，中車四方股份公司領銜，匯集大陸磁浮、高鐵領域30多所大學、科研機構和企業，「產學研用」聯合開展時速600公里高速磁浮交通系統的研製。

央視新聞指出，歷時5年研發，時速600公里的高速磁浮交通系統正式「下線」（指在生產線上完成組裝生產，可正式出廠），成功突破關鍵核心技術，系統解決了速度提升、複雜環境適應性、核心系統國產化等難題，實現了系統整合、車輛、牽引供電、運控通信、線路軌道等成套工程化技術的重大突破。

中國時速600公里高速磁浮交通系統目前已完成系統整合與聯調，5輛編組列車在廠內調試線上實現了整列穩定懸浮和動態運行，各項功能、性能良好。

高速磁浮已被列入中國「交通強國建設綱要」，中國「國家綜合立體交通網規劃綱要」也提出研究推進高速磁浮通道布局和試驗線路建設。

央視新聞稱，時速600公里高速磁浮是當前可實現速度最快的地面交通工具，將填補航空和高鐵之間的速度空白，是1500公里範圍內最快捷的交通模式，可望豐富大陸由航空、高鐵、高速磁浮和城市交通所構成的綜合立體交通網。

媒體報導稱，以北京至上海為例，加上旅途準備時間，乘飛機需要約4.5小時，高鐵需要約5.5小時，而高速磁浮僅需2.5小時左右。目前，上海杭州、廣州深圳、成都重慶、海南等多地，都提出修建高速磁浮路網的規畫。

圖為技術人員在列車駕駛室進行設備操作演示。 （中新社）
圖為技術人員在列車駕駛室進行設備操作演示。 （中新社）
中國高速磁浮交通系統正式亮相，為全球首套設計時速達600公里的高速磁浮交通系統。...
中國高速磁浮交通系統正式亮相，為全球首套設計時速達600公里的高速磁浮交通系統。（新華社）

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