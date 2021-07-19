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中國航天高管張陶毆打2院士 遭開除黨籍及逮捕

記者賴錦宏／即時報導
中國航太投資控股公司黨委書記、董事長張陶，在電梯間用腳踹踢倒地的院士王晉年。（百度）
中國航太投資控股公司黨委書記、董事長張陶，在電梯間用腳踹踢倒地的院士王晉年。（百度）

據騰訊新聞網，北京市朝陽區檢察院通報，2021年7月19日，北京市朝陽區檢察院經審查，對犯罪嫌疑人張陶（男，57歲，北京市人，案發前任航天投資控股有限公司董事長）以涉嫌故意傷害罪批准逮捕。

另據中國航天科技集團消息，關於對張陶處理決定的情況通報根據《中國共產黨章程》《中國共產黨紀律處分條例》，中國航天科技集團有限公司黨組決定，給予航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶開除黨籍處分。根據中國《監察法》《公職人員政務處分法》，中國航天科技集團有限公司紀檢監察組決定，給予張陶開除的政務處分。

航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶謀求推薦院士不成惱羞成怒，毆打國際宇航科學院王姓和吳姓院士致其重傷。

57歲的張陶，身為研究生學歷、博士學位，正高級研究員。

據北京市公安局朝陽分局官方微博通報，2021年6月6日晚7時許，張陶邀請75歲的中國航太科技專家、國際宇航科學院院士吳美蓉到自己公司訪問，吳美蓉同時邀請較年輕的王晉年院士一同參加。在航太投資控股公司總部彙報完其工作後，當晚，張陶邀請兩位院士在一家餐廳用餐，席間提出今年要申請國際宇航科學院院士，希望給與支持。

王晉年認為與張陶是第一次見面，對其所做工作還不瞭解，希望瞭解清楚再說。此時張陶突然發起火來，與王晉年產生爭執，起身過來打王晉年。一旁的吳美蓉見狀感到十分惶恐，要求離席。

當晚10時分左右，張陶和其公司下屬送吳美蓉、王晉年兩位院士回到王晉年在北京的住所。在王晉年乘電梯前，張陶背後一腳將王晉年踹翻在地，對王晉年開始毆打。之後還將吳美蓉推翻在地，並將王晉年、吳美蓉從電梯中拽出繼續毆打。

醫院診斷報告，吳美蓉胸椎輕度壓縮骨折，腰椎滑脫。王晉年多處肋骨骨折，全身多發性軟組織損傷。

7月5日，北京朝陽公安分局已依法對張陶刑事拘留。

中國航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶因毆打兩名院士，涉嫌故意傷害罪被批准...
中國航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶因毆打兩名院士，涉嫌故意傷害罪被批准逮捕，同時被開除中共黨籍。（搜狐網）

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