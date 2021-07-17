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中國出現首例人類感染「猴B病毒」死亡病例

記者林則宏／綜合報導
圖為湖南張家界國家森林公園內的野生獼猴群，僅為示意圖，與本新聞無關。（新華社）
圖為湖南張家界國家森林公園內的野生獼猴群，僅為示意圖，與本新聞無關。（新華社）

中國疾病預防控制中心周報（英文）」16日報告中國發現的首例人類感染「猴B病毒」病例具體情況。患者為一名53歲男性獸醫，在北京一家專門從事非人靈長類動物繁殖和實驗研究的機構工作。

據人民日報旗下「健康時報」報導，這名獸醫今年3月4日和6日解剖了兩隻死猴子，一個月後出現噁心和嘔吐症狀，隨後發燒並出現神經系統方面的症狀。患者曾在幾家醫院就診，最終於5月27日死亡。

報導稱，在此之前，中國沒有報告過猴B病毒感染致死病例，臨床上也未發現明顯的猴B病毒感染病例。科研人員通過下一代測序和實時聚合酶鏈式反應，發現中國境內首例人類感染猴B病毒病例。

根據報告，猴B病毒最初於1932年被分離出來，是獼猴體內的一種地方性α皰疹病毒，通常通過直接接觸和交換身體分泌物水平傳播。

猴B病毒在其自然獼猴宿主中並不明顯，但約有60例致病性人畜共患猴B病毒感染病例零星發生，其致死率為70%-80%。儘管二次傳播的風險較小，但也曾發生過一例人際傳播的情況。

此前，人畜共患的猴B病毒感染者主要為北美的靈長類動物獸醫、動物護理人員或實驗室研究人員。

報導指出，4月17日，科研人員收集了這名患者的腦脊液，用下一代測序（NGS）方式獲得的285個閱讀表明患者腦脊液中可能存在α皰疹病毒感染。

為進一步確定病因，研究人員又從患者和2名密切接觸者（1名醫生，47歲，男性；1名護士，25歲，女）收集一些試樣，包括腦脊液、水皰液、血液、鼻拭子和口咽拭子，於4月19日送至中國疾控中心國家病毒性疾病預防控制所。

實時聚合酶鏈式反應結果顯示，只有在患者的腦脊液標本中，BV基因組檢測為陽性（閾值周期：34），而在患者的其他標本和所有密切接觸者的標本中，BV均為陰性；此外，VZV病毒、猴痘病毒和正痘病毒的所有檢測均為陰性。這一結果證實了此為中國首例人類BV感染病例。

報告最後總結中提到，首個病例的發現意味著猴子的B皰疹病毒可能對職業工作者，如靈長類動物獸醫、動物護理人員和實驗室研究人員等，構成潛在的人畜共患威脅。

報告提出，有必要在特定的無病原體恒河猴群體的發展過程中消除猴B病毒，並加強對中國實驗獼猴和職業工作者的監測。

中國 檢測 北京

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