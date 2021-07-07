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造神？中國各部委爭相設立「習思想」研究中心

記者林則宏／即時報導
生態環境部本月7日成立「習近平生態文明思想研究中心」。（取材自生態環境部官網）
生態環境部本月7日成立「習近平生態文明思想研究中心」。（取材自生態環境部官網）

中國外交部去年7月成立「習近平外交思想研究中心」後，中共百年黨慶一結束，中國國家發展改革委員會也在本月5日成立「習近平經濟思想研究中心」，生態環境部則於7日成立「習近平生態文明思想研究中心」。

去年7月20日「習近平外交思想研究中心」成立時，是由中國國務委員兼外交部長王毅為研究中心揭牌並致詞。

王毅當時說，「習近平外交思想是新中國外交理論建設中具有劃時代意義的重大成果，具有鮮明科學性、時代性、先進性和實踐性，我們應當深入學習，全面領會。」

中國官方今年6月28日還推出「習近平外交思想和新時代中國外交」的中英文專題網站，當天中國外交部駐澳門特派員公署也舉辦習近平外交思想研討會。習近平外交思想研究中心主任徐步在研討會上稱，中國特色大國外交在習近平外交思想指引下取得了豐碩成果。　　

中國國家發展改革委員會5日召開習近平經濟思想研究中心成立大會暨理事會第一次全體會議。

新華社報導，會議強調，「要高起點、高標準、高質量推進習近平經濟思想研究中心建設。要把講政治作為第一要求，堅持正確政治方向，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，確保各項工作沿著正確的方向前進」。

中國生態環境部則於7日舉行習近平生態文明思想研究中心成立大會。會議指出，習近平生態文明思想是習近平立足新時代生態文明建設實踐創造形成的重大理論成果，成立習近平生態文明思想研究中心將推動習近平生態文明思想進一步「深入人心、走向世界」。

習近平 中國 王毅

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