我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國慶長周末 紐約華埠觀光客回流 商家看見希望

新加坡更新疫苗指引：接種一周內別做激烈運動

與德法領導人視訊 習近平：希望中、歐擴大共識和合作

呂佳蓉
中共總書記習近平。圖/取自新華社
中共總書記習近平。圖/取自新華社

中共總書記習近平5日晚間與法國總統馬克宏與德國總理梅克爾舉行視訊峰會。習近平強調，希望中歐擴大共識和合作，為妥善應對全球性挑戰發揮重要作用，中方願與歐洲國家一道優化人員往來快捷通道。

這是中共百年黨慶大會結束後，習近平第一次與外國領導人會談。據大陸央視新聞報導，習近平說，當前，全球疫情形勢依然嚴峻，經濟復甦前景不明。世界比以往任何時候都更需要相互尊重、精誠合作，而不是猜忌對立、零和博弈。

習提出四點看法，首先，堅持正確相互認知。他稱，中歐本著相互尊重、求同存異原則開展合作，雙方全面戰略夥伴關係彙聚了彼此之間最大公約數。要秉持這一精神，正確看待相互差異，理性處理彼此分歧，把穩中歐關係前進航向。

第二，擴大互利共贏合作。中方願同歐方盡早舉行第二十三次中歐領導人會晤，辦好戰略、經貿、人文、數字、氣候領域高級別對話，推進中歐清單產品互認互保。在新冠肺炎疫情防控情況下，不斷優化人員往來快捷通道。希望歐方按照市場原則為中國大陸企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。

第三，維護真正的多邊主義。要維護以聯合國為核心的國際體系和以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則，國際上的事需要大家心平氣和商量著辦。中方願同歐方一道，確保昆明《生物多樣性公約》第十五次締約方大會、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方會議均取得積極成果，並共同引導世界貿易組織改革朝正確方向發展，相互支持辦好北京冬奧會和巴黎夏季奧運會。

第四，堅持構建總體穩定、均衡發展的大國關係。習表示，「中國最希望的是發展好自己，而不是取代別人。」中方提出共建「一帶一路」倡議是要創造更多共同發展的機遇。中方願同各方加強對話合作，同時堅決捍衛自身主權、安全、發展利益。希望歐方在國際事務中發揮更多積極作用。

據大陸央視報導，馬克宏在會上表示，法方致力於以務實的態度繼續推進對華合作，支持達成歐中投資協定，加強人文交流，歡迎中國大陸企業投資法國。法方願就世貿組織改革、應對氣候變化和保護生物多樣性等問題繼續同中方保持溝通。

梅克爾則表示，德法中領導人保持交流非常重要。德方願同中方就促進疫苗公平生產分配、恢復人員和貿易往來加強協調合作。歐中關係非常重要，可以合作的領域很多，應相互尊重，通過加強對話減少分歧。德方支持盡快召開「第二十三次歐盟—中國領導人會晤」，希望歐中投資協定盡快得到批准。德方希望同中方加強國際事務合作，願同中方繼續就氣候變化、生物多樣性、非洲應對疫情等問題保持溝通。

 三國領導人還就伊朗核、阿富汗、緬甸等問題交換意見。

中國 習近平 疫情

上一則

2萬員工舉報中國海航董事長 黑箱操作變成家族企業

下一則

台灣民眾搶疫苗殘劑百米衝刺慘摔 中國網友嘆：悲哀

延伸閱讀

習近平明出席「中共與世界政黨領導人峰會」並發表談話

習近平明出席「中共與世界政黨領導人峰會」並發表談話
撂狠話？美商務部長：習近平黨慶講話「虛張聲勢」

撂狠話？美商務部長：習近平黨慶講話「虛張聲勢」
習近平「頭破血流論」衝微博熱搜、點擊率10億

習近平「頭破血流論」衝微博熱搜、點擊率10億
「不容外來勢力欺負」 習近平沒說是誰 但外界都懂

「不容外來勢力欺負」 習近平沒說是誰 但外界都懂

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
72歲梁姓老翁與妻兒。（取材自微博）

窮漢娶嫩妻21年生15娃 被酸「瘋狂播種」鄰求壯陽祕方

2021-07-01 10:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年

劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年
佛州公寓危樓結構 爆破後完全崩塌

佛州公寓危樓結構 爆破後完全崩塌