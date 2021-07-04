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違法收集個人信息 「滴滴出行」遭中國網信辦要求下架

記者林宸誼／即時報導
中國網約車巨頭滴滴。美聯社
中國網約車巨頭滴滴。美聯社

才剛遭到網路安全審查，中國叫車軟體「滴滴出行」App，4日又被中國國家網信辦以「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，通知應用商店下架。

中國國家網信辦微信公眾號「網信中國」報導，根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，依據「網路安全法」相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App，要求滴滴出行嚴格按照法律要求，參照中國國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大使用者個人資訊安全。

滴滴出行於6月29日在美國市場IPO（首次公開募股），但中國國家網信辦2日突然以「防範國家數據安全風險，維護國家安全」為由，對滴滴出行實施網路安全審查，期間並停止新用戶註冊。

網信辦的公告對於剛剛上市的滴滴是個不小的震動，2日消息公布後，滴滴在美股盤前交易一度急挫逾6%，但隨後股價企穩，最終收盤報15.53美元，較前日收盤跌5.3%，仍較招股價14美元高出近11%。

北京青年報報導，滴滴2日回應表示，「滴滴將積極配合網路安全審查。審查期間，我們將在相關部門的監督指導下，全面梳理和排查網路安全風險，持續完善網路安全體系和技術能力。」

騰訊財經報導，網信辦2日的公告並沒有對安全審查的細節或過程做任何說明，但是由於公告涉及國家安全法，因此市場表現較為驚訝，還有傳言指出，滴滴為赴美上市，把中國道路信息和使用者信息洩露給美國。

不過傳言很快被滴滴否認，滴滴副總裁李敏在3日於朋友圈回應說：「和眾多在海外上市的中國企業一樣，滴滴境內使用者的資料都存放在境內伺服器，絕無可能把資料交給美國，另外相關惡意造謠者雖然已經主動刪帖，但我們堅決起訴維權。」

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