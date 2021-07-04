中國神舟12號太空人 今首度出艙活動及艙外作業

中國神舟12號太空人4日首度出艙執行任務。（取材自央視）

中國 神舟12號載人太空船6月17日發射升空，太空人 聶海勝、劉伯明和湯洪波順利進入天和核心艙 ，開始長達3個月的太空之旅。今天進行首次出艙活動。

據央視新聞報導，本次有兩人出艙活動，分別為劉伯明及湯洪波，聶海勝則留在艙內操控機械臂。

劉伯明已出艙並站上機械臂，搭乘機械臂進行大範圍轉移，湯洪波則會借助艙外扶手爬行。艙門於上午8時11分打開，劉伯明約於8時26分出艙，湯洪波於11時02分出艙。

3名太空人將開展2次出艙活動及艙外作業，包括艙外服在軌轉移、組裝、測試，開展艙外工具箱的組裝、全景攝影機抬升和擴展泵組的安裝等工作。

在這次出艙任務中，三名太空人都有哪些任務？彼此又是如何分工？央視報導指，三名太空人分工明確。

出艙的兩名太空人，一人要為機械臂安裝上臂支架，包括腳限位器、工具台等，隨後藉助機械臂進行移動。另一名太空人借助艙壁上安裝的扶手，爬行一段距離到作業點進行輔助工作，其間還要進行一次應急返回驗證。

「中國航天員科研訓練中心」選訓室主任王焰磊說，因為太空人在艙外做一些作業任務時，一旦出現緊急情況，必須快速、緊急返回到氣閘艙裡，然後用艙載的應急供氧來保證生命安全，所以也要做這方面的驗證。

報導說，通過太空人在中國太空站的首次出艙活動，太空人出艙能力、應急能力都能夠得到有效驗證，特別是在艙外進行長時間工作，人與裝備的結合為後續太空人對空間站進行維護提供了寶貴經驗。