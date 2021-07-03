我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta入侵98國「非常危險」 世衛：病毒仍在突變

邁阿密樓塌救援行動爆疫情 至少6名消防員確診

WTO：中去年出口防疫用品金額達1050億 為世界第一

記者林汪靜／即時報導
世界貿易組織報告顯示，中國是去年抗擊新冠疫情關鍵醫療用品的最大出口國。圖為科興公司(Sinovac)的疫苗生產線。(美聯社)
世界貿易組織報告顯示，中國是去年抗擊新冠疫情關鍵醫療用品的最大出口國。圖為科興公司(Sinovac)的疫苗生產線。(美聯社)

世界貿易組織（WTO）的報告顯示，中國是去年抗擊新冠疫情關鍵醫療用品的最大出口國，拿下世界第一，出口額達1050億美元，幾乎是2019年的三倍，而美國是同類產品的最大進口國。

此外，中國是美國最大的賣家，中國製造的關鍵醫療用品占美國市場的40.2%。

觀察者網報導，據世貿組織的定義，口罩，手套、消毒劑、呼吸器、醫用消毒滅菌設備、脈搏血氧機等，都是能挽救新冠患者健康和生命的關鍵醫療用品。根據世貿組織的報告「抗擊新冠肺炎背景下的全球醫療用品貿易：2020年進展」指出，在新冠肺炎全球流行背景下，去年全球醫療用品貿易額達到2.3兆美元，較2019年增長16%。與之相反的是，全球商品貿易總值在去年萎縮7.6%。

去年，醫療用品占全球商品貿易總值的比重從前一年的5.3%增長至6.6%。抗擊疫情關鍵醫療用品貿易額更是增長了31%。

報告指出，中國、美國和德國是世界前三的商品貿易國，也是抗擊疫情關鍵產品的貿易國，這三個經濟體去年在世界商品貿易總額中占比為31%，但在關鍵醫療用品的貿易占比達到41%。

去年，中國關鍵醫療用品的出口額達到1050億美元，幾乎是2019年的三倍，這些產品在世界市場所占比例同樣翻了一倍多，從2019年的12.6%增加到去年約26.7%。而出口額的激增讓中國成為去年世界最大出口國。

而美國與2019年相同，依舊是新冠關鍵醫療用品的最大進口國，其次是德國和中國，美國從國外進口了價值780億美元的關鍵醫療用品，占世界的五分之一，中國是美國最大的賣家，其次是墨西哥和德國。

此外，報告顯示，去年1月到5月，中國新註冊成立了7萬802家新公司，生產或從事口罩貿易，較2019年增長1256%。去年，曾與口罩毫無關係的中國工廠，比如製造高爾夫球、電子煙、汽車零組件的企業，也迅速轉型生產口罩，緩解了全球供應不足的問題。

中國 美國 口罩

上一則

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

下一則

找了57年 92歲抗美援朝老兵尋回么女 兌現對亡妻承諾

延伸閱讀

美股三大指數同登新高 能否為美國慶周加添煙火就看Fed

美股三大指數同登新高 能否為美國慶周加添煙火就看Fed
接種放慢、口罩族不多 阿肯色州確診猛升

接種放慢、口罩族不多 阿肯色州確診猛升
PGA／首位美國名人賽亞洲冠軍 松山英樹新冠陽性退賽

PGA／首位美國名人賽亞洲冠軍 松山英樹新冠陽性退賽
德國歐洲杯輸球 女童暴哭被拍 網心碎為「這理由」募資

德國歐洲杯輸球 女童暴哭被拍 網心碎為「這理由」募資

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52
中共將迎來建黨一百周年。(路透)

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

2021-06-27 10:58
72歲梁姓老翁與妻兒。（取材自微博）

窮漢娶嫩妻21年生15娃 被酸「瘋狂播種」鄰求壯陽祕方

2021-07-01 10:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭