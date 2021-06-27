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印中緊張局勢急升？印度增派5萬人兵力進駐邊境

編譯洪啟原／綜合外電
消息人士透露，印度目前至少增派5萬人兵力進駐中印邊境。（歐新社）
消息人士透露，印度目前至少增派5萬人兵力進駐中印邊境。（歐新社）

印度目前至少增派5萬人的部隊進駐中印邊境，對中國採取進攻態勢，顯示印度對中國的態度發生重大轉變。

彭博資訊引述消息人士報導，在過去幾個月，印度已調動地面部隊和戰鬥機中隊前往三個與中國接壤的地區。消息人士說，印度目前約有20萬支部隊集中在中印邊境，部隊數量比去年增加逾40%。印度陸軍司令部和總理莫迪的發言人尚未對此發表看法。

消息人士說，印度先前的軍事展現主要是阻擋中國的行動，現在重新調度軍隊，將賦予軍隊指揮官更多選擇，包括視需求進攻和占領中國領土，這項策略稱為「進攻式防守」（offensive defense）。這項行動也調動更多直升機，把士兵和M777榴彈砲這類火炮從甲山谷空運至乙山谷。

目前不清楚有多少解放軍駐紮在中印邊境，但印度發現中國從西藏增派解放軍前往新疆，該地區軍隊負責巡視喜馬拉雅山一帶、中印邊境先前發生衝突的地區。

消息人士說，中國正沿著先前與印度發生衝突的西藏邊境，興建新的機場跑道、可停放納戰鬥機的防空碉堡以及小型軍用機場。他們說，共軍在過去幾個月還擴大部署遠程火炮、坦克、火箭彈兵團以及雙引擎戰鬥機。

外界擔心，誤判情勢可能導致雙方衝突加劇。印度先前與中國展開幾輪軍事外交談判，商議邊境地區重返過去數十年相安無事的現狀，但進展微乎其微。

印度 中國 邊境

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