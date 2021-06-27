任正非：對外要堅持向美國學習 對內要防止「內卷」

華為總裁任正非。（取材自鈦媒體）

華為 心聲社區26日公開「任總與2020年金牌員工代表座談會上的講話」，講話時間為5月8日，華為總裁任正非 表示，不要因美國 打壓華為而不認美國是老師，且不要給自己設定過高的目標，此外華為需要多基因融合突變防止「內卷」。

鈦媒體報導。近兩年，華為遭遇美國多輪制裁和打壓，造成消費者業務、營運商業務等遭遇了較大打擊，業務發展面臨較大困難，一名來自華為消費者業務的員工提問：「未來是否要堅定國產化的方向往下走？」

任正非回答，中國也是全球的一部分，華為堅持全球化也包含了中國國產化，華為不可能走向封閉，必須走向開放。

在他看來，在科學、教育、技術等方面，美國是強大的，百年的基礎比較牢實，「我們不能因美國打壓我們，就不認為它不是老師，不向美國學習，這樣會走向自閉。」

任正非喜歡用動植物來比喻，此次座談會上，他以「貓」「老虎」為喻，明確了金牌員工的主要任務：將外部經驗帶入華為，對「游擊隊」進行整改，讓華為逐步轉為「正規軍」。

任正非指出，因為華為公司這30多年是在摸著石頭過河，建立了自己的體系，雖然在向「貓」學習，但其實學得還不像，至少還不會「上樹」，現在你們帶來了職業經驗，就要教我們「老虎」怎麼上樹，這樣三、五年以後，華為渡過困難時期，才有更強大的戰略地位。

他還以蛭形輪蟲為喻，表示華為文化就是一條單基因鏈，需要多基因的衝突、多基因的融合產生突變，這些突變有利於潛力的爆發，例如心聲社區、遍地的咖啡館、AT的任職年限、專家委員會的任期制、董事會/監事會的任期制……，都是改變單基因遺傳，防止熵增、沉澱、內卷化。

結合公司業務，任正非強調，工程領域要精益求精，這不叫內卷，內卷是發生在不應該進行精益求精的地方。

此外，談及華為雲與計算業務，任正非表示，未來數據會越來越大，困難越來越多，但中間建立的協調性方面，在華為公司還是一個弱項，水準還很低，目前華為CPU平均利用率只有15%，因此必須有好的中介軟體。

對於5G發展的問題，任正非指出，任何一個新技術的成長都需要一個很漫長的過程，5G也不是萬能的，發展也需要一個過程，華為現在剛剛進入5G市場，它的應用價值還有待於未來的體現，短時間還沒有那麼快能體現出它的價值。