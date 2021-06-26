中國「天問一號」火星任務 著陸和巡視探測影像曝光
中國國家航天局今天發布天問一號火星探測任務著陸和巡視探測系列實拍影像，包括著陸巡視器開傘和下降過程、祝融號火星車駛離著陸平台聲音及火星表面移動過程影片，火星全局環境感知圖像、火星車車轍圖像等。
據澎湃新聞報導，5月15日，中國首次火星探測任務天問一號著陸巡視器成功著陸火星，攜帶的開傘過程監視相機、落火狀態監視相機、避障相機，記錄了降落傘彈傘、開傘和拋傘，動力減速和避障等過程。
5月22日，火星車成功駛離著陸平台，到達火星表面開始巡視探測，火星車前後避障相機，記錄了駛離過程，錄音裝置獲取了駛離過程聲音數據。音頻中包括火星車驅動機構加電開始移動、坡道行駛、駛上火星表面等過程現場聲音。火星車駛離過程聲音主要來源於驅動機構、車輪與坡道摩擦、車輪與地面摩擦。
6月1日，火星車WIFI分離相機拍攝著陸平台與火星車合影，相機記錄了火星車後退移動和原地轉彎過程，這是人類首次獲取火星車在火星表面的移動過程影像。
根據WIFI相機視場、焦距等參數，工作人員規畫了相機分離的位置和行駛路徑，火星車行駛到分離點後，釋放WIFI相機，後退至合影點，相機拍攝著陸平台與火星車正面合影，隨後火星車進行轉彎，側身面對相機，拍攝著陸平台與火星車側身合影。
6月16日，火星車開展了全局環境感知，為後續階段科學探測進行路徑規劃，並通過後避障相機，拍攝了火星車行駛的清晰車轍。
截至27日上午，天問一號環繞器在軌運行338天，地火距離3.6億公里，祝融號火星車已在火星表面工作42個火星日，累計行駛236公尺。環繞器和火星車工作狀態良好。後續，火星車將繼續按計畫開展移動、感知、科學探測，環繞器繼續運行在中繼軌道，為火星車巡視探測提供中繼通信，並開展環繞探測。
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