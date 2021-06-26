中國「天問一號」火星任務 著陸和巡視探測影像曝光

火星車後退移動。（取材自央視新聞）

中國 國家航天局今天發布天問一號火星 探測任務著陸和巡視探測系列實拍影像，包括著陸巡視器開傘和下降過程、祝融號火星車駛離著陸平台聲音及火星表面移動過程影片，火星全局環境感知圖像、火星車車轍圖像等。

據澎湃新聞報導，5月15日，中國首次火星探測任務天問一號著陸巡視器成功著陸火星，攜帶的開傘過程監視相機、落火狀態監視相機、避障相機，記錄了降落傘彈傘、開傘和拋傘，動力減速和避障等過程。

5月22日，火星車成功駛離著陸平台，到達火星表面開始巡視探測，火星車前後避障相機，記錄了駛離過程，錄音裝置獲取了駛離過程聲音數據。音頻中包括火星車驅動機構加電開始移動、坡道行駛、駛上火星表面等過程現場聲音。火星車駛離過程聲音主要來源於驅動機構、車輪與坡道摩擦、車輪與地面摩擦。

6月1日，火星車WIFI分離相機拍攝著陸平台與火星車合影，相機記錄了火星車後退移動和原地轉彎過程，這是人類首次獲取火星車在火星表面的移動過程影像。

根據WIFI相機視場、焦距等參數，工作人員規畫了相機分離的位置和行駛路徑，火星車行駛到分離點後，釋放WIFI相機，後退至合影點，相機拍攝著陸平台與火星車正面合影，隨後火星車進行轉彎，側身面對相機，拍攝著陸平台與火星車側身合影。

6月16日，火星車開展了全局環境感知，為後續階段科學探測進行路徑規劃，並通過後避障相機，拍攝了火星車行駛的清晰車轍。

截至27日上午，天問一號環繞器在軌運行338天，地火距離3.6億公里，祝融號火星車已在火星表面工作42個火星日，累計行駛236公尺。環繞器和火星車工作狀態良好。後續，火星車將繼續按計畫開展移動、感知、科學探測，環繞器繼續運行在中繼軌道，為火星車巡視探測提供中繼通信，並開展環繞探測。