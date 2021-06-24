港蘋被迫停刊 美德英同聲譴責

香港蘋果日報最後一期的頭版以「港人雨中痛別、我哋撐蘋果」為題，向讀者告別。美聯社

各國政府和媒體齊聲批評香港 「蘋果 日報」24日被迫停刊，稱香港新聞自由受重創。香港科技維權人士不斷上傳蘋果日報報導至防審查區塊鏈平台備份，永久保存。

美聯社報導蘋果日報被迫停刊，稱香港最後一份民主派報紙出版最後一期。紐約時報也報導香港民主派報紙「蘋果日報」被迫停刊，及香港新聞自由被侵蝕，自國安法生效後挑戰大幅增加。

美國 、德國和英國等也齊聲批評蘋果日報被迫停刊。

有關香港蘋果日報停刊的問題，美國國務院發言人說，這是破壞新聞自由的行動，他呼籲中方保障香港高度自治。

英國外交大臣拉布推文表示：「香港當局強迫關閉『蘋果日報』，冷酷展現了讓所有反對者噤聲的手段。國安法用於限制自由並懲罰異議人士的行徑昭然若揭。」

德國外交部發言人瑪麗亞．阿德巴爾稱蘋果日報停刊，「對香港新聞自由是嚴重打擊」。

國際特赦組織亞太區主任米西拉則說，警方針對香港蘋果日報的行動「讓所有港媒非常驚駭」，「強迫蘋果日報停刊是香港近代史上媒體自由最黑暗的1天。蘋果日報實際上因報導批評政府和國際討論香港，被政府禁止」。

不過，路透報導，香港網路維權人士本周開始上傳蘋果日報報導至分散管理資料儲存平台ARWeave。

ARWeave將1份文件拆成資訊位元組，分散在世界各地匿名電腦的公開網絡。ARWeave在官網自稱，它是「永遠不會遺忘資料的集體硬碟」。截至24日，超過4千篇蘋果日報報導已被傳到ARWeave。