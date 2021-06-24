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趙立堅：21世紀要求大國擁抱合作 而非計較誰是第一

記者林汪靜／即時報導
中國外交部24日強調，21世紀全球性挑戰要求大國擁抱合作，而不應計較「誰才是第一」。（取自中國外交部網站）
中國外交部24日強調，21世紀全球性挑戰要求大國擁抱合作，而不應計較「誰才是第一」。（取自中國外交部網站）

中國外交部發言人趙立堅24日強調，21世紀全球性挑戰要求大國擁抱合作，而不應計較「誰才是第一」，他表示，希望那些至今還沉浸在冷戰迷夢中的人盡快清醒過來。

德國前副總理兼外長菲舍爾近日撰文指出，隨著七國集團（G7）峰會最近在英國康沃爾舉行，國際政治中彌漫著美蘇冷戰新版本的強烈氣息。中國彷彿不再只是競爭者和對手，而是西方的「系統性替代者」，這似乎又是一場關於相互排斥的制度、價值觀、權力主張以及全球領導權的對抗。

菲舍爾表示，然而，透過仔細觀察，將20世紀的冷戰和西方與中國之間正在出現的對抗進行比較似乎頗具誤導性。同時，那些認為可以將中國孤立起來的想法是荒謬的。

對此，趙立堅於24日的例行記者會上指出，贊同菲舍爾的客觀理性評價。冷戰已經終結30多年，全球政治經濟形勢今非昔比，各國利益深度交融，零和博弈、冷戰思維注定要被歷史所淘汰，誠如菲舍爾所言，21世紀全球性挑戰要求大國擁抱合作，而不應計較「誰才是第一」。

趙立堅強調，合作是歷史潮流，共贏是人心所向，以冷戰模式遏制孤立任何一個國家都是不切實際的幻想。中國始終堅持走和平發展、開放發展、合作發展、共同發展的道路，倡導和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，始終推動構建新型國際關係，推動構建人類命運共同體。

他說，希望那些至今還沉浸在冷戰迷夢中的人盡快清醒過來，多傾聽有識之士的真知灼見，多做有利於增進國家間互信合作、符合全人類共同發展利益的事。

中國 趙立堅 G7

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