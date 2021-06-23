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「躺平」商品網店全數下架 德媒：中國憂挑戰意識形態

記者賴錦宏／即時報導

德國之聲》報導，在中國網上引發熱烈討論的「躺平論」，在遭遇中國官方傳媒輪番的批判後，目前中國多個網購平台上與「躺平」有關的商品均已經被下架，包括印有「躺平」字樣的T恤。

報導稱，若在中國網購平台上以「躺平T恤」作為關鍵字搜尋，有時甚至會顯示是印有「新青年」、「為人民服務」等字樣的T恤，甚至有一件T恤印有一對男女青年正在「擼起袖子加油幹」，其是中國國家主席習近平倡導的口號。報導認為，正是由於「躺平」與「擼起袖子加油幹」背道而馳，令前者被中共官方媒體聲討。

報導分析稱，「躺平」是透露中國民間對社會貧富差距加大，社會分配不公，底層努力得不到相應回報的社會現狀的不滿、消極反抗和不合作意識，某種程度上是挑戰官方價值觀。隨著與「躺平」有關的討論展開，甚至激發出更為強烈的積極反抗意識，例如有一首「躺平詩」流出，「躺平，是為了不彎腰。躺平，是為了不下跪。躺平，是橫向的站立。躺平，是挺直的脊梁。」

報導指出，使中國官方不安的是「躺平」產生強烈的社會共鳴和共識，一旦出現團結情況，「拒絕消費，拒絕奮鬥，拒絕被割韭菜」的不合作意識將對官方的意識形態宣傳和現行制度構成更大挑戰。凡此種種，令「躺平」在短短兩個月的時間內從興起到被封禁。

另據《自由亞洲電台》報導，浙江一名淘寶網店店主受訪時透露，有關「躺平」的商品被全面下架，「有很多T恤衫上印『躺平』或者與『躺平』相關的或類似『只要躺得夠平就不會被割韭菜』這種衣服，然後還有在杯子上印『躺平』字樣，還有手機殼、車貼，本來很多。但是現在有相關字樣的商品都消失了。」這名店主認為，官方的做法是不想讓「躺平」主義在年輕人之中繼續傳播、發酵。

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