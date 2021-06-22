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中國太空人女教頭一句話 引爆性別爭議

記者賴錦宏／即時報導
中國載人航天工程航天員（太空人）系統總設計師黃偉芬。（中國央視截圖）
中國載人航天工程航天員（太空人）系統總設計師黃偉芬。（中國央視截圖）

中國神舟12號載人飛船成功發射，三名宇航員（太空人）也開始了空間站的初步建設。與此同時，中國「航天員女教頭」卻因一句話：女航天員的優勢是「生活照料」，在中國網路上遭到攻擊和辱罵。

17號晚，在中國官方央視《新聞1+1》節目中，中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，在下一次的載人航天任務中女性航天員完全有可能加入，考慮到這麼長時間的飛行，如果有女航天員的加入，對整個乘組的相融性，包括生活照料，包括計畫的管理，這些方面能發揮女性的特長和優勢。

正是這些話，尤其是「生活照料」四個字，讓黃偉芬在網路上遭到了一些中國女權人士的攻擊，這些人看到「生活照料」的字眼，就想到「保姆」、「服侍男人」，於是很多人開始辱罵這位總設計師，説她是刻板印象，是看不起女性。

「生活照料」是航天工作中的專業術語，在太空失重環境下衣食住行的處理都需要專業技術、技巧，航天員（太空人）身體狀況監測本身也是重要實驗。

黃偉芬還在接受採訪時表示，男女從來沒有區別。黃偉芬1964年出生，江西人，1985年畢業於北京航空學院（北京航空航天大學）。中國載人航天工程專家。現任中國載人航天工程航天員系統總設計師，中國航天員科研訓練中心研究員。

1992年，中國正式啓動了載人航天工程，在沒有經驗的情況下，黃偉芬僅僅三個月就做出一份詳細的航天員訓練方案設計，直接奠定了中國20年的航天員訓練基調。

2003年，由她一手培訓出來的楊利偉乘坐神舟五號飛上了太空。

據香港01，從神舟五號到神舟12號，十幾位航天員無一受傷，黃偉芬的功勞絕對無法抹殺，可作為中國航天員總教頭，中國航天史最重要的人物之一，報導說，僅僅説了句女航天員的優勢是「生活照料」，就遭到了這樣的辱罵，完全不應該。

中國 太空人 北京

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