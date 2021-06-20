黃安接種科興 中媒：多名台灣藝人都在中國打疫苗

藝人黃安也在微博透露自己已接種中國的科興疫苗。環球網

據中媒澎湃新聞今天報導，近日，蕭敬騰、王耀慶、潘美辰、溫嵐、孟庭葦等多位台灣 藝人接連宣布自己已在中國 接種了新冠疫苗 ，受到中國網友關注。此外，藝人黃安也在微博透露自己已接種中國的科興疫苗。

報導指出，黃安6月17日透過個人新浪微博帳號發布消息稱，「神舟發射，我注射！太得瑟（得意）啦！感謝祖國！」並曬出自己打疫苗的短片。

18日，黃安在微博評論台灣大學教授苑舉正中國打疫苗一事時透露，「好巧哦，我昨天剛打完第一針，我是兩針的科興疫苗，打完後什麼反應都沒有，只要注意一些禁忌，萬事OK。」

黃安還說：「大家可能沒注意到的一個細節，我在視頻中的燦爛笑容，在此時此刻的台灣島是奇缺的。整個台灣島天空籠罩著烏雲，地上每天都有死亡威脅，到目前為止，因為施打AZ疫苗死亡的已經25人了，新冠死亡500人，誰還笑得出來？」

報導並引述中國國台辦發言人馬曉光6月16日在例行記者會上應詢指出，台灣疫情爆發以來，中國表示願以多種方式，盡最大努力幫助台灣同胞盡快戰勝疫情，讓台灣同胞盡快用上世衛組織認可的中國疫苗。台灣有關人士在中國接種疫苗後表達的心情和感受，體現了血濃於水的兩岸親情。