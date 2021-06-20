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林鄭月娥：香港金融中心的「金名片」絲毫未受損

記者羅印冲/即時報導
香港特首林鄭月娥。（美聯社）
香港特首林鄭月娥。（美聯社）

香港行政長官林鄭月娥表示，香港落實《香港國安法》及完善選舉制度後，國安有所保障，「一國兩制」的實施亦回到正確軌道，為香港進一步發展開創新局面。她並稱，香港國際金融中心的「金名片」絲毫沒有受損。

據香港電台報導，林鄭月娥向《鳳凰網》財經峰會發表錄影演講，表示過去兩年充分說明香港經得起風浪，形容香港國際金融中心的「金名片」絲毫沒有受損，指香港穩健成熟的監管制度、嚴謹的風險管理措施，令香港的金融系統在困難時期，表現出非凡韌力和穩定，又指今屆特區政府主動出擊，以政策、稅務優惠和適當的財政投入，全方位促進金融業發展，其中立法會在過去兩個立法年度，一共通過7條條例草案，推動證券業、保險業、資產管理和強積金制度的發展，證明特區政府有所作為。

林鄭月娥表示，香港在中國的改革開放進程中從不缺位，為發展提供資金、技術和人才，認為香港在金融發展中可以發揮多方面關鍵作用，例如助力人民幣國際化、為中國企業提供可靠及多元化的融資服務，以及為中國在外資金，提供停泊和管理的服務，發揮資金安全港的角色。

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