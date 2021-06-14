我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情趨緩之際 犯罪升高成為全美城市面臨新問題

拜登強調北約對美至關重要 指中國成為新挑戰

傅瑩：中國需直接面對美國挑戰 但先辦好自己事

中央社台北14日電
前中國外交部前副部長傅瑩。(新華社)
前中國外交部前副部長傅瑩。(新華社)

美國主導下，七國集團（G7）峰會公報多方點名中國。前中國外交部前副部長傅瑩日前則表示，中美不應惡性競爭，但中國需直接面對美國發起的競爭挑戰，但競爭的根本是「辦好自己的事」。

傅瑩現任中國全國人大常委會外事委員會副主任委員，並兼任北京清華大學戰略與安全研究中心主任。北京日報報導，她日前以視訊出席俄羅斯科學院主辦的一場國際論壇時，作上述表示。

傅瑩說，中美不應惡性競爭。但美國不甘心喪失全球領導地位，為了延續其霸權，將中國打造為戰略競爭對手，以激發自身危機感和創造力。拜登（Joe Biden）政府更已下定決心與中國展開「長期戰略競爭」，且指美中競爭會很激烈。

她表示，中國無意與美國進行戰略競爭，且用「戰略競爭」定義中美關係是被「零和思維」驅動的，將走向新冷戰甚至正面衝突。

傅瑩指出，中國並不迴避兩個大國在科技、經濟等不同領域存在競爭，但希望這種競爭能保持在良性軌道上，最終「共同演進、各美其美、美美與共」。

她說，美國當前的對中政策服務於「阻擋中國向前邁進取代美國」這一根本目標。美方正加緊行政和法律舉措，制定全方位的對中競爭政策。

傅瑩強調，中國需要直接面對美國發起的競爭挑戰，但這種競爭歸根結底要靠「辦好自己的事」。率先控制住疫情，重回快速發展軌道，必將「煥發出新的勃勃生機」。

中國 美國 北京

上一則

廣州要解除封區 須滿14天內無新確診等4個條件

延伸閱讀

拜登強調北約對美至關重要 指中國成為新挑戰

拜登強調北約對美至關重要 指中國成為新挑戰
「像呼吸新鮮空氣」G7峰會美歐融洽談事…但依舊分歧

「像呼吸新鮮空氣」G7峰會美歐融洽談事…但依舊分歧
G7公報點名中國人權問題 拜登滿意

G7公報點名中國人權問題 拜登滿意
溫莎堡晤英女王 拜登：她問我對普亭、習近平看法

溫莎堡晤英女王 拜登：她問我對普亭、習近平看法

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢

疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢
FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權
又犯忌？拜登透露英女王談話內容：她問到習近平和普亭

又犯忌？拜登透露英女王談話內容：她問到習近平和普亭