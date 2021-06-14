傅瑩：中國需直接面對美國挑戰 但先辦好自己事

前中國外交部前副部長傅瑩。(新華社)

在美國 主導下，七國集團（G7）峰會公報多方點名中國 。前中國外交部前副部長傅瑩日前則表示，中美不應惡性競爭，但中國需直接面對美國發起的競爭挑戰，但競爭的根本是「辦好自己的事」。

傅瑩現任中國全國人大常委會外事委員會副主任委員，並兼任北京 清華大學戰略與安全研究中心主任。北京日報報導，她日前以視訊出席俄羅斯科學院主辦的一場國際論壇時，作上述表示。

傅瑩說，中美不應惡性競爭。但美國不甘心喪失全球領導地位，為了延續其霸權，將中國打造為戰略競爭對手，以激發自身危機感和創造力。拜登（Joe Biden）政府更已下定決心與中國展開「長期戰略競爭」，且指美中競爭會很激烈。

她表示，中國無意與美國進行戰略競爭，且用「戰略競爭」定義中美關係是被「零和思維」驅動的，將走向新冷戰甚至正面衝突。

傅瑩指出，中國並不迴避兩個大國在科技、經濟等不同領域存在競爭，但希望這種競爭能保持在良性軌道上，最終「共同演進、各美其美、美美與共」。

她說，美國當前的對中政策服務於「阻擋中國向前邁進取代美國」這一根本目標。美方正加緊行政和法律舉措，制定全方位的對中競爭政策。

傅瑩強調，中國需要直接面對美國發起的競爭挑戰，但這種競爭歸根結底要靠「辦好自己的事」。率先控制住疫情，重回快速發展軌道，必將「煥發出新的勃勃生機」。