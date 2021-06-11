中方通過反制裁法 美國務院：不受影響 全力行使制裁權

中國即將通過「反外國制裁法（草案）」，有分析認為，這意味中美戰略競爭進入「法律戰」。 (美聯社)

中國 全國人大常委會會議當地時間10日通過「反外國制裁法」，一名美國國務院 發言人以背景說明方式回應，美方注意到中方新的法律，將進一步檢視細節，美方不受此一行動影響，將持續全力行使美國制裁權。

「反外國制裁法」法律全文共16條，其中中國國務院可制定反制清單，對參與打壓中國的外國相關個人、組織，採取註銷簽證者驅逐出境或凍結、扣押財產等反制措施。

美國與中國的密集相互制裁源自上屆川普政府，美國政黨輪替後，拜登政府仍數度因人權問題制裁中國官員與實體。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）關切新疆人權議題，延續前任龐培歐（Mlke Pompeo）政策，3月加碼制裁2名新疆官員，並聯合歐盟、加拿大和英國發布聲明，歐盟宣布制裁4名中國官員和1實體。

中方3月底宣布制裁美國國際宗教自由委員會主席曼欽（Gayle Manchin）、副主席柏金斯（Tony Perkins）、加拿大聯邦眾議員莊文浩（Michael David Chong）；英國也有9人4機構與歐盟10人4機構受制裁，包括議員、律師、學者、議會與智庫。

美國國務院上月12日發布年度國際宗教自由報告時，以任意拘押法輪功成員為由，宣布制裁四川成都防範和處理邪教問題領導辦公室主任余輝。

中國外交部發言人趙立堅上月26日在例行記者會表示，宣布制裁美國國際宗教自由委員會前委員摩爾（Johnnie Moore），禁止摩爾及其家屬入境。他說，中方敦促美方糾正錯誤，撤銷所謂制裁，停止藉所謂宗教問題干涉中國內政。