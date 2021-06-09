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中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

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中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

記者顏伶如／綜合報導
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

由於新冠疫情似有再度升溫跡象，中國再度恢復嚴格防疫措施，包括封閉社區，數千人隔離檢疫，短短幾天完成數百萬人普篩；從海外入境的遊客則須隔離數周，甚至數月之久。

外界質疑中製疫苗能否抵抗

過去一年多來，中國分別實施程度寬鬆不同的防疫措施，受到近來出現最新一波疫情影響，民眾可能又要回到先前嚴格防疫的生活。

將近一年的時間裡，疫情在中國似乎已經獲得控制；然而，數億中國人民到目前為止還未接種新冠疫苗；新型變種病毒的出現，更讓外界質詢中國自製疫苗能否抵抗變種病毒。

廣州傳出新一波印度變種確診

最新一波確診案例出現在廣州；當地官員指出，在印度造成死亡人數大增的Delta變種病毒，是廣州疫情反彈主因。

從6日至8日之間，廣州市政府為全市1870萬居民進行病毒篩檢，某些民眾甚至檢測兩次。廣州市政府命令之下，目前共有18萬餘居民所居住的社區已經完全封閉，除了接受病毒篩檢之外，沒有人可以離開。

廣州市這波疫情爆發，疑似與飲茶聚餐時病毒人傳人所引起；廣州市疾病預防控制中心副主任張周斌在記者會上說，與中國前幾波疫情狀況不同的是，這次每名染疫案例把病毒傳播給別人的感染人數，明顯增加。

官員：彷彿過去不曾遇過對手

張周斌說，廣州這次出現的疫情彷彿是過去不曾遇過的對手，「因此需要有更多決心以及決策力來面對」。

廣州市內的病毒篩檢站過去幾天均是24小時開放，等候檢測的民眾則是大排長龍；某些民眾提早起床希望避開人潮，但排隊速度依舊緩慢。

廣州這波疫情當中，最多確診案例出現在荔彎區；在荔灣居住多年的居民李曼蒂(Mandy Li，音譯)表示，鬧鐘設定清晨三點半就響了，但到篩檢站排隊仍等了一小時。

她說，某些民眾帶著孩子過來排隊，所有人都很合作，很安靜，「因為我們知道某些義工與醫護人員工作都很辛苦，不眠不休。」

受到疫情影響，中國再度祭出大規模病毒檢測、限制人口移動以及對於入境旅客加強篩檢等措施；外國企業則擔心，限制國際遊客可能讓在中國的生業大受影響。

歐盟商會(European Union Chamber of Commerce)本周公布最新問卷調查結果顯示，75%商會企業表示，旅遊限制確實造成負面影響，例如無法讓某些主管重要計畫的工程師或企業主管入境。

疫情 中國 篩檢

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