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中國防疫為何如此「完美」？張文宏：與中國文化有關

記者林則宏／綜合報導
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，中國疫情防控做得好，與中國文化中濃厚的家庭觀念密不可分。（取自上觀新聞）
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，中國疫情防控做得好，與中國文化中濃厚的家庭觀念密不可分。（取自上觀新聞）

截至6月6日24時，中國累計報告新冠肺炎確診病例9萬1267例，還遠低於目前印度單日新增確診病例。何以中國疫情控制能優於世界各國？上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，中國在全世界用最短時間有效控制新冠疫情，也是唯一能保持對新冠肺炎病例「零容忍」的國家。之所以能做到這麼「完美」，與中國文化中濃厚的家庭觀念密不可分。

據上海解放日報旗下新媒體「上觀新聞」報導，張文宏日前在雲南科學大講壇上表示，他在參與國際交流時，外國專家經常會好奇，中國為何能將疫情完全控制住？為何要在防疫方面追求做到這麼完美？

張文宏說，「可以看到現在全世界不允許有病例出現的國家基本上就是我們了（中國）。我們現在只要有病例出現，就一定要全力把疫情控制住，我們才覺得心裡踏實。」

上觀新聞指出，老年人是新冠疫情中的高危險族群。根據聯合國2020年對55個國家疫情的分析，65歲以上人群感染病例僅占全部確診病例的12%，但死亡人數卻占66%。

張文宏說，「中國人平時生活上可能不是那麼講究，為什麼對這個疫情較真了？我們是為了消除一種嚴重的不平等。」因為老年人在感染新冠肺炎後的死亡率遠高於年輕人，達到年輕人的幾十倍甚至幾百倍。

他指出，在很多國家，年輕人不願意接受居家隔離和封城，但是一旦疫情蔓延，導致的是大批老年人失去生命。

「所以我們國家（中國）在做疫情防控的時候，經常要非常艱難地做一次生命安全和個人自由的平衡。我們要追求一個平等，我們不能以年輕人的個人自由來犧牲家裡老年人生存的自由。」

張文宏表示，他在與美國哥倫比亞大學交流時，對方的專家就問他：「中國控制得這麼好，你們這種隔離大家都能接受嗎？」

張文宏告訴對方，「在中國的文化裡，家人生活在一起，年紀輕的人絕不會允許自己的家人，自己的奶奶、爺爺，因為我們年輕人不遵守戴口罩、社交距離或者小區封控的規定，而失去生命。」

張文宏指出，正是中國文化中濃厚家庭觀念的特質，從某種意義上幫助中國大陸度過了疫情難關。「這也是對待生命的一種平等的觀念。」

中國 疫情 新冠肺炎

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