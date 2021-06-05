中首位女神級「虛擬學生」入讀清華 同學急問怎互動？

虛擬學生「華智冰」面貎清秀。(取材自北京日報)

清華大學校園，來了一個特別的學生，名叫「華智冰」，她是中國 第一個原創虛擬學生。

北京 日報報導，「華智冰」有女神般容貌，紮一縷馬尾辮，身穿簡單T恤衫、牛仔褲、白板鞋。將在清華大學計算機系實驗室的學習和研究生涯。與其他清華學生不同的是，華智冰是虛擬學生，由北京智源人工智能 研究院聯合相關單位培養，師從智源研究院學術副院長、清華大學教授唐杰。

報導指出，6月3日，「華智冰」發出第一條微博視頻介紹自己。在視頻中，她時而漫步於清華美術學院、藝術博物館，時而在大禮堂前的草坪邊安靜地閱讀，最後進入計算機系的實驗室。

「華智冰」說，自己對文學和藝術很感興趣，還有一副好嗓音，自己會作詩、作曲，她還曬出自己繪畫作品，同時表示自己每天都在爭分奪秒地學習。

「華智冰」調侃自己的老師唐杰一度「猶豫」是否培養自己，因為太貴了，「需要的GPU（圖形處理器）比他教過的學生還要多。」

虛擬學生「華智冰」入讀清華大學。(取材自北京日報)

據報導，視頻中的旁白、背景音樂、「華智冰」的面容以及「華智冰」創作的繪畫作品等，主要依託中國首個超大規模智能模型「悟道2.0」，它包含1.75萬億參數，可以在幾萬個CPU上對4.9TB的中文數據、英文數據、圖文數據等開展人工智能預訓練，提供強大的智力支持，唐杰表示，「悟道」要做的是讓機器像人一樣思考，邁向通用的人工智能，賦能開發者推動一個智能應用生態的形成。

在「悟道2.0」的加持下，「華智冰」透過不斷進行思維訓練，會越來越聰明，除了會作詩、繪畫，還具有探索能力，未來還會編程設計頁面、代碼等。唐杰預測，她的成長速度肯定要超過現實中的人們。

「華智冰」一亮相就吸引網友關注，不少人想知道如何能和這位美女同學有更進一步地接觸。對此，唐杰說，「華智冰」目前還無法完全和普通大學生一樣學習、生活，也不會遇到情感問題。