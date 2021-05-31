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「關押兩年 只剩兩顆牙」澳籍作家楊恆均 稱遭中國刑求

中央社／雪梨31日綜合外電報導
澳洲籍華裔作家楊恆均（圖）被控間諜罪將在中國受審，澳洲政府14日表達高度關切。（圖取自twitter.com/yanghengjun）
澳洲籍華裔作家楊恆均（圖）被控間諜罪將在中國受審，澳洲政府14日表達高度關切。（圖取自twitter.com/yanghengjun）

因間諜罪遭中國當局關押兩年多的澳洲籍華裔作家楊恆均告訴支持者，他於羈押期間遭到刑求，現在只能靠兩顆牙進食；此外，他仍舊不知道自己究竟被控為哪個國家刺探情報。

法新社報導，筆名楊恆均的楊軍在中國出生，這名56歲學者的案件27日首度開庭審理，但不對外開放，澳洲駐北京大使要求旁聽也遭到拒絕。

楊恆均表示，他兩年多前被捕後，一直被關押在一個秘密地點，期間遭到虐待。

據法新社見過楊恆均傳給支持者的一封訊息，他說：「頭六個月…真的是一段很慘的時期，他們折磨我。…如今我被關在一個比監獄還糟糕的地方兩年多了。」他還說，由於牙齒毛病，他現在只能靠2顆牙進食。

此外楊恆均表示，27日開庭審判期間，他「疲倦且思緒混亂」，「沒有精神充分發言」。「我只能發言3到5分鐘。我的自我辯護不是很好。」

楊恆均並強調自己「百分之百無辜」，還透露他曾嘗試要法官排除偵訊紀錄作為證物未果。

楊恆均說：「這是違法的，是刑求。」他指控中國當局利用一台「隱藏攝影機」，「我接受偵訊時，被告知我必須認罪。…可能是有人想報復我。」

楊恆均又說，他請求法官准許提呈證據並傳喚辯方證人，都遭到駁回。他也還不知道自己被控替誰刺探情報，「這不是意識形態犯罪，被控的是間諜罪。但我替誰工作？…我不替澳洲或美國工作，我只為人民寫作，為法治、民主和自由寫作。」

中國和澳洲的關係正持續惡化，北京先前表示，楊恆均案涉及國家秘密，依法不公開審理，不安排旁聽，「完全合法合理」，並批評澳洲粗暴干涉中國司法主權。

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