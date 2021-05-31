「關押兩年 只剩兩顆牙」澳籍作家楊恆均 稱遭中國刑求

澳洲籍華裔作家楊恆均（圖）被控間諜罪將在中國受審，澳洲政府14日表達高度關切。（圖取自twitter.com/yanghengjun）

因間諜罪遭中國 當局關押兩年多的澳洲 籍華裔作家楊恆均告訴支持者，他於羈押期間遭到刑求，現在只能靠兩顆牙進食；此外，他仍舊不知道自己究竟被控為哪個國家刺探情報。

法新社報導，筆名楊恆均的楊軍在中國出生，這名56歲學者的案件27日首度開庭審理，但不對外開放，澳洲駐北京 大使要求旁聽也遭到拒絕。

楊恆均表示，他兩年多前被捕後，一直被關押在一個秘密地點，期間遭到虐待。

據法新社見過楊恆均傳給支持者的一封訊息，他說：「頭六個月…真的是一段很慘的時期，他們折磨我。…如今我被關在一個比監獄還糟糕的地方兩年多了。」他還說，由於牙齒毛病，他現在只能靠2顆牙進食。

此外楊恆均表示，27日開庭審判期間，他「疲倦且思緒混亂」，「沒有精神充分發言」。「我只能發言3到5分鐘。我的自我辯護不是很好。」

楊恆均並強調自己「百分之百無辜」，還透露他曾嘗試要法官排除偵訊紀錄作為證物未果。

楊恆均說：「這是違法的，是刑求。」他指控中國當局利用一台「隱藏攝影機」，「我接受偵訊時，被告知我必須認罪。…可能是有人想報復我。」

楊恆均又說，他請求法官准許提呈證據並傳喚辯方證人，都遭到駁回。他也還不知道自己被控替誰刺探情報，「這不是意識形態犯罪，被控的是間諜罪。但我替誰工作？…我不替澳洲或美國工作，我只為人民寫作，為法治、民主和自由寫作。」

中國和澳洲的關係正持續惡化，北京先前表示，楊恆均案涉及國家秘密，依法不公開審理，不安排旁聽，「完全合法合理」，並批評澳洲粗暴干涉中國司法主權。