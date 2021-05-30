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傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

記者賴錦宏／即時報導
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

由於查不出病毒感染源頭，且為防堵傳染力強的印度變種病毒，廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部30日晚間發通告稱，明日（31日）晚上10時起實施多項加強離穗車輛和人員管理的新措施，包括旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。

廣東新冠肺炎疫情升溫，昨天（29日）再新增13名本土無症狀感染者，包括廣州12宗、佛山1宗。

通告指，為減少因人員流動帶來的疫情傳播風險，決定暫時對離穗車輛和人員採取如下管理措施，其中包括通過廣州轄區內機場、鐵路、公路客運站等站場離穗的旅客（不含外地中轉旅客），須憑「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測陰性證明。因未能及時出具核酸檢測陰性證明無法按時出發的旅客可申請免費退改簽。

其次，離穗出省的小型汽車司乘人員，須持有72小時內核酸檢測陰性證明，以備查驗。

此外，為確保貨運車輛正常運行，廣州市將設立若干幹線貨車司機核酸檢測點，為貨車司機提供核酸檢測免費服務，具體時間和地點另行公布。

廣州疫情防控新聞發布會30日召開，廣州市衛健委副主任陳斌通報，自5月21日至5月30日，廣州累計報告確診病例5宗，無症狀感染者21宗。經查，感染者的基因測序結果高度同源，均為傳播速度極快的「印度變種病毒」。

檢測 疫情 變種病毒

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