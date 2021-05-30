港專家：香港很有可能爆第5波疫情

香港政府專家顧問袁國勇29日表示，香港第四波疫情已結束，但預告未來很有可能出現第五波疫情。（中通社）

香港 第四波疫情 長達近半年，終迎來曙光。香港政府專家顧問袁國勇昨表示，第四波疫情已結束，但預告未來很有可能出現第五波疫情。他強調，香港稍一鬆懈，病毒便會有機可乘，所以現階段並非放寬社交距離措施的時機。他指出，港府及市民應認真研究如何為迎接第五波疫情的來臨作準備，他昨提出六項建議，包括提高市民疫苗 接種率達八成，可考慮不用戴口罩；員工已接種疫苗的餐廳，可繼續提供晚間內用；學校亦不用停課，容許已接種疫苗的學生回校上課等。

據香港星島日報報導，香港第四波疫情自去年11月13日開始，由跳舞群組掀起地盤爆疫、Ursus Fitness健身群組等個案。

香港衛生防護中心聯同袁國勇昨日檢視近日的香港個案調查進展，當中包括有外遊記錄的暫列本地個案。他相信，該5宗個案早於兩個月或更早前已受感染，推斷香港已連續28日清零。換言之，第四波疫情已經完結。

雖然抗疫之路迎來重要的里程碑，但反觀世界各地，印度、台灣等最近亦爆疫，他斷言第五波疫情肯定會殺到，「人無論如何都會逐漸降低警覺性，始終會有漏洞，一出現『久守必失』，病毒就會流入。」所以，他認為香港並不適宜放寬社交距離措施，更應把握時間，為第五波疫情做準備。

他認為，新冠病毒具有很強的穿破性，加上香港受影響已久，所以港府應作好準備迎接第五波疫情，讓香港社會再爆發疫情時，仍可維持正常生活。他提倡當香港出現第五波疫情時，對已接種或未接種疫苗的市民，防疫措施應有不同程度收緊，並有六項建議。

現時一旦疫情爆發，餐館首當其衝。袁國勇認為，政府不用每次爆疫時，便縮短餐廳營業時間。他建議，政府讓員工已接種疫苗的餐廳，可繼續提供內用及不限營業時間，而未打針的市民只能享用午間內用；已接種疫苗人士，可毋須限制他們的用餐時間及入座人數。

防疫措施亦影響學生上課，他認為香港在第五波疫情時，不需要停課。他建議，疫情嚴峻時，學校可讓已接種疫苗的學生回校上課，未打針的學生須留在家中網上上課。他強調，有關安排學校及老師現時需要開始準備兩者兼顧。

檢疫方面，以往當一幢大廈出現確診個案，政府會隨即要求同層或整幢大廈居民撤離接受檢疫，很多時牽涉大型社區，隨時令幾百人受影響。他認為，日後可讓已接種疫苗人士，自行選擇留在家中檢疫，定期檢測即可。

他又認為，政府應著手改善香港餐廳及娛樂場所的室內空氣換氣量，現時大部分處所的氣流都不足夠，建議增加餐廳、健身中心等室內場所的空氣流量過濾及消毒。

不過，他認為，最重要仍是接種疫苗，更指若疫苗接種率達八成，市民可能毋須戴口罩。香港目前的疫苗接種率仍偏低，他說曾與沒有打針的醫護聊天，指有人誤以為接種疫苗會死亡或會影響身體。

他指出，在曾打疫苗的死亡個案中，患者均患有嚴重心血管疾病，與疫苗無關；政府最初的解說不足，亦未有立即公布每日因冠心病等疾病而死亡的數字等，令人以為「打疫苗會死」。他重申，並非強逼市民打針，而是解說科學，認為坊間有不少沒有科學根據的傳言，但沒人駁斥。

此外，袁國勇亦相信，香港要為入境人士抽驗抗體。他透露當局正為此作準備。香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君則表示，如要為入境者驗抗體，須檢視受檢對象及測試靈敏度等，暫時未知何時能加入相關服務。