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中國接種新冠疫苗逾5.1億劑次

記者羅印冲、呂佳蓉／綜合報導
中國國家衛健委24日稱，截至5月23日，中國累計接種新冠疫苗逾5.1億劑次。圖為遼寧瀋陽一名清潔隊員正在接種疫苗。Getty Images
中國國家衛健委24日稱，截至5月23日，中國累計接種新冠疫苗逾5.1億劑次。圖為遼寧瀋陽一名清潔隊員正在接種疫苗。Getty Images

為盡快建立起群體免疫屏障，中國正加速施打疫苗。據中國國家衛健委官網，截至2021年5月23日，中國累計報告接種新冠病毒疫苗5億1085.8萬劑次，距突破「4億級大關」僅隔7天。

中新社報導指出，中國新冠病毒疫苗接種量於3月27日突破1億劑次、4月21日超過2億劑次、5月7日超過3億劑次、5月16日超過4億劑次，間隔分別為25天、16天、九天。再到此次相隔7天，施打疫苗明顯加速。

自5月13日以來，中國新冠病毒疫苗每日接種量均高於1,200萬劑次，5月20日更是達到1,700多萬劑次，創下中國單日最高接種量。

中國疾病預防控制中心研究員邵一鳴近期表示，每增1億劑次接種時間不斷縮短，一方面是因疫苗產能提高，另一方面是接種速度也提高。

據中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶此前指出，中國目前正在使用7種新冠疫苗，包括批准附條件上市的3種滅活疫苗和一種腺病毒疫苗，以及3種獲批緊急使用的疫苗，即一種蛋白亞單位疫苗和2種滅活類疫苗。

福建衛健委24日發布，23日福建省又新增1例來自台灣移入確診個案（廈門市報告），22日和23日兩日福建累計有4例台灣移入的個案。

疫苗 中國 台灣

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