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義大利登山纜車車廂墜地 9死3傷

大連BMW撞人群 5死5傷 男理髮師投資失敗報復社會

記者賴錦宏／即時報導
32歲的理髮師，因投資失敗，駕駛BMW轎車，衝撞正在過馬路人行道上的人群，多名行人被撞飛。（新浪微博照片）
32歲的理髮師，因投資失敗，駕駛BMW轎車，衝撞正在過馬路人行道上的人群，多名行人被撞飛。（新浪微博照片）

遼寧大連22日發生一宗恐怖車禍，一輛黑色BMW轎車在人行道內撞擊行人後逃逸，造成5人死亡，5人受傷。大連警方23日召開新聞發布會通報案情，指涉案男疑犯為一名今年32歲的理髮師，他因投資失敗無法接受，失去生活信心，遂產生報復社會心理。

警方指出，22日上午11時40分許，嫌犯劉某駕駛黑色BMW車沿中山區五惠路由西向東行駛至勞動公園北門人行過道斑馬線處，將多名行人撞倒後，繼續行駛至五惠路與解放路交會處追尾一輛廂型貨車，隨後棄車逃逸。下午1時許，劉某被警方拘捕。

警方又指，事發時，劉某在等候綠燈指示後突然在7秒鐘內將所駕車輛車速從0時速加速至108公里/小時（該路段限速60公里/小時），並衝闖紅燈，以駕車衝撞路人的極端方式實施犯罪。

截至目前，該案造成5人死亡，5人受傷。其中4人當場死亡，3人被送醫搶救，1人搶救無效死亡，後有3人自行到醫院治療，現傷者情況穩定，正在進一步治療中。

據調查，劉某因投資失敗無法接受，失去生活信心，遂產生報復社會心理。經檢驗鑑定，排除劉某酒駕、毒駕、服用精神類藥物和精神病史嫌疑，其作案時頭腦清楚、思路清晰，選擇作案地點、目標明確。目前，劉某因涉嫌以危險方法危害公共安全罪被公安機關依法刑事拘留。案件正在進一步調查。

投資 公安 車禍

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