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中國發布最新人口普查：總人口持續增長達14億1178萬人

記者羅印冲／即時報導
中國發布最新人口普查：總人口持續增長，達14億1178萬人。(新華社)
中國發布最新人口普查：總人口持續增長，達14億1178萬人。(新華社)

5月11日上午，中國國新辦就第七次全國人口普查主要數據結果舉行記者會。根據第七次全國人口普查結果，中國全國人口為14億1178萬人，與2010年第六次全國人口普查的13億3972萬人相比，增加7206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%。

數據結果指出，中國人口2010年至現今的年平均增長為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點。數據顯示，中國人口10年來繼續保持低增長態勢。

此外，居住在中國31個省分並接受普查登記的台灣居民有15萬7886人，其中男性占10萬2897人，女性占5萬4989人。

在此之前，中國共進行過6次全國人口普查，分別在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年和2010年。

據中國國家統計局發布的數據顯示，2019年末，中國總人口已經超過14億，達14億5萬人。60周歲及以上人口2億5388萬人。從性別結構看，男性人口7億1527萬人，女性人口6億8478萬人，總人口性別比為104.45（以女性為100）。男比女多3049萬人。

這次發布前，英國金融時報4月下旬引述知情人士說，第7次人口普查將報告總人口不到14億。由於中國官方先前表示人口已在2019年底超過14億，等於中國人口進入負成長。

不過，中國國家統計局4月29日在官網宣布：「據了解，2020年，我國人口繼續保持增長，具體資料將在第7次全國人口普查公報中發布。」

中國 人口普查 台灣

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