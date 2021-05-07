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英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

WHO將中國國藥新冠疫苗列入「緊急使用清單」

記者林則宏／即時報導
中國目前為民眾施打的都是國產新冠疫苗，圖為上海市徐匯區一處疫苗接種點，準備接種的民眾正在填寫資料。記者林則宏／攝影
中國目前為民眾施打的都是國產新冠疫苗，圖為上海市徐匯區一處疫苗接種點，準備接種的民眾正在填寫資料。記者林則宏／攝影

據央視新聞7日深夜報導，當地時間7日，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞宣布，將中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的新冠疫苗列入「緊急使用清單」。國藥的新冠疫苗也成為非西方國家第一個獲WHO認證的新冠疫苗。

上海《第一財經》指出，WHO的緊急使用授權清單是向全球藥物監管機構發出有關疫苗產品安全性和有效性的重要信號。獲得緊急授權批准的疫苗也可望納入WHO的全球疫苗計劃「COVAX」。

COVAX的目標是在2021年向全球提供20億劑新冠疫苗，但截至目前提供約5,000萬劑。

台灣向國際洽購2,000萬劑新冠疫苗中，500萬劑也是透過COVAX取得。但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，因台灣法規規定不得購買中國製造疫苗，且台灣與COVAX合約已註明分配疫苗不可在中國製造。但未來若中國疫苗有更多科學證據時，都仍有討論空間。

WHO上周剛對莫德納（Moderna）的新冠疫苗授予緊急使用批准，美國輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手研發的新冠疫苗，以及阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）生產的新冠疫苗也被列入WHO的清單。

WHO本月初發布的一份評估報告稱，中國國藥集團BBIBP-CorV新冠疫苗對18至59歲人群具有高保護效力（78.1%），並認為有效力證據為「高度可信」。

該報告表示，「我們非常有信心，接種兩劑BBIBP-CorV疫苗可有效預防成人（18-59歲）患上新冠疾病。」

疫苗 WHO 中國

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