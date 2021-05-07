法參議院挺台參與國際 中：法違反一中原則

中國駐法使館發聲明。圖／中國駐法使館網站

針對法參議院無異議通過支持台灣 參與全球性國際組織的決議案，中國 駐法使館今發表聲明，指出此舉明顯違反一個中國原則，公然干涉中國內政，中方表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐法使館表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會公認的事實，也是國際關係基本準則，不容挑戰和踐踏。台灣問題純屬中國內政，「是包括台灣同胞在內的中國人民自己的事，不容任何外來干涉」。

聲明表示，中方在中國台灣地區參加世界衛生大會問題上的態度是明確、一貫的，即必須按照一個中國原則處理。這也是聯合國 大會第2758號決議以及世界衛生大會第25.1號決議所確認的基本原則。

聲明指出，世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，台灣作為中國的一個省無權加入。任何有關中國台灣地區參與世界衛生組織或世界衛生大會活動的問題，都必須在一個中國原則下解決。

聲明接著說，「2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的『九二共識』基礎上，通過兩岸協商，中國中央政府同意中國台灣地區以『中華台北』名義和觀察員身份參與世界衛生大會。這是中國中央政府在當時兩岸關係和平發展的大背景下作出的特殊安排，不構成先例，不意味著台方獲得觀察員地位。」

聲明強調，民進黨在中國台灣地區執政以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，不斷挑戰一個中國原則，破壞台海和平穩定，導致中國台灣地區參加世界衛生大會的政治前提不復存在。

聲明說，2020年11月舉行的第73屆世界衛生大會續會總務委員會和全會分別作出決定，拒絕將個別國家提出的所謂「邀請台灣以觀察員身份參加世界衛生大會」的提案列入大會議程。這充分說明，一個中國原則不可撼動，搞涉台提案不得人心，必將以失敗告終。

聲明指出，「中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉。新冠肺炎疫情發生以來，中國中央政府多次及時向中國台灣地區通報疫情防控最新消息，接待台方醫療衛生專家赴中國武漢進行全面考察，並對中國台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排。」

聲明表示，國際民航組織、聯合國氣候變化框架公約和國際刑警組織的成員也僅限主權國家，台灣地區作為中國的一個省，根本沒有資格加入，中國台灣地區參與這些組織的相關活動，也必須按照一個中國原則處理。

聲明強調，堅持一個中國原則是中法關係的政治基礎，是1964年中法建交以來歷屆法國政府向中方作出的莊嚴承諾。中方敦促法方切實尊重中國國家主權和領土完整，恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題，多做有利於兩國關係及各領域合作發展的事。