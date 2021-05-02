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印度男入境中國解除隔離後檢出陽性 曾到訪多城市

記者賴錦宏／即時報導

日前，一名印度籍男子入境中國後，在隔離期間多次檢測為陰性。在解除隔離後，他從上海乘坐列車浙江杭州，再轉乘列車抵達義烏，最終在義烏被檢出陽性結果，被列為「新增無症狀感染者」。

據新華社，浙江金華市2日通報，5月1日無新增新冠肺炎確診病例，新增一名無症狀感染者（義烏市1宗、為境外輸入），即為上述印度籍男子。

通報指出，該名感染者2021年4月14日從非洲尼日乘坐AF339航班抵達巴黎，4月15日從巴黎搭乘AF198航班至上海入境，隨即在上海某集中隔離點隔離3日，4月19日從上海專車轉運至浙江嘉善縣某隔離場所進行醫學觀察，期間多次核酸檢測均為陰性。

4月30日，該男子解除隔離後，乘坐K759次列車至杭州南站，後轉乘T101次列車到達義烏站。抵達義烏後，直接點對點轉運至綜合服務點繼續集中隔離醫學觀察。5月1日核酸檢測結果為陽性，無發燒、咳嗽等症狀，經專家組診斷為新冠肺炎無症狀感染者。

據了解，該印度男子搭乘兩趟火車，經12306官網可發現，K759次列車12：01從上海南站始發，約2小時40分鐘後，於14：40到達杭州南站。 T101次列車13：31從上海南站始發，15：23到達杭州南站，16：26到達義烏站。

檢測 印度 新冠肺炎

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