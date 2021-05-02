中國網友不滿福建放寬對台檢疫措施 當局關掉微博評論

福建官方微博宣布小三通新措施，引發中國網友不滿，新浪微博2日已將該條微博禁止留言。（新浪微博照片）

中國 福建省日前公告，有條件對台灣 和小三通入境的台灣、金門及馬祖旅客放寬檢疫。但該政策公告後，遭不少中國網友留言反對並表示不滿，中國當局目前已關閉這則微博 貼文的留言功能。

「福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組（指揮部）綜合協調組」4月29日公告，5月10日零時起，對從台灣、金門及馬祖以小三通管道入境的旅客，放寬檢疫模式，如在金門及馬祖居住超過28天者，透過小三通入境福建就可免隔離。

這則公告發布在福建省官方微博「福建發布」後，引發不少中國網友反對，當局目前已關閉這則微博貼文的留言功能，但仍有不少網友藉由轉發的方式批評「憑什麼」、「這件事去那（哪）裡舉報」，或稱「連隔離這樣的事情都要給台胞額外搞點特惠出來」。

另據觀察者網，「5月10日起部分台胞入閩無需隔離」等新規經福建省官方微博發布後，立即引發眾多爭議，但福建方面尚未對此作出回應。

《環球時報》總編輯胡錫進發文稱，據他了解，福建省推出這一政策完全是出於加強該省經濟活動的需要，「與惠台統戰毫無關係，這不是北京方面分配給福建的任務」。

他既肯定中國網友的擔心有其合理性，也指出了「探索不同國家和地區之間交往恢復」的潛在趨勢，並提醒「算是走到了前面」的福建省：「攬瓷器活需要的是金剛鑽，千萬別讓福建省的民眾以及全國人民失望。」

這條福建省政府的官方微博，有1億多人的閱讀點擊，5萬多人討論，其中3.7萬條都是不滿和反對的。福建發布於30日兩度更改新規的微博措辭，包括刪除了「台胞來閩入境檢疫可走便捷通道」的字眼及「5月10日起部分台胞入閩無需隔離」的話題，補充了對適用新規人群的描述，增加、又刪除了「廈門機場口岸」的相關內容等。

不少中國網友呼籲媒體關注此事，撥打市長熱線，以及登入中國國務院微信小程序進行投訴。